Posted Вчера, 14:24
Published Вчера, 14:24
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Выбирая, куда поступить после 11 класса в 2023 году, выпускники Тюмени ориентируются не только на собственные способности и желания, но и на востребованность разных профессий. Нередко ключевым фактором становится заработная плата, на которую может претендовать специалист в той или иной области после получения диплома: в расчет берутся аналитические данные за 2021, 2022 годы, а также прогнозы. Они помогают определиться, куда поступать после окончания школы.
По данным на 2022 года, наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в Тюмени стали:
Исходя из этого списка, юноши и девушки из Тюмени, заканчивающие 11 класс, выбирают вуз, куда будут поступать после сдачи ЕГЭ.
На протяжении нескольких последних лет рейтинг лучших тюменских вузов не претерпевает существенных изменений. В 2023–2024 годах лидерские позиции остаются прежними. Это влияет на выбор, куда поступать после школы. В списке топовых вузов региона по состоянию на 2022 год:
Ежегодно высокий конкурс сохраняется для желающих поступить после 11 класса в Тюменский государственный институт культуры, а также в филиалы известных в России институтов и университетов, функционирующих в столице региона. Среди них Уральский государственный университет путей сообщения. В 2023 году ситуация не изменилась: конкурс по-прежнему высокий на бюджетные места, проходной балл тоже высокий, так что поступать будет непросто, но все-таки возможно.
Получить высшее медицинское образование или образование в сфере фармацевтики в Тюмени в 2023 году после 10 лет обучения в школе можно в профильном вузе — в Тюменском государственном медицинском университете. Для многих школьников вопрос, в какой вуз поступать, уже давно решен — в местный мед.
На базе учебного заведения в 2023 году ведется подготовка стоматологов, фармацевтов, врачей-педиатров, специалистов в сфере лечебного дела. В рамках бакалавриата открыто направление сестринского дела. В университете в Тюмени, куда можно уже сейчас готовиться поступать после выпуска, студенты учатся как очно, так и заочно. Всего, по данным на текущий год, идет подготовка врачей по более чем 50 специальностями в сфере медицины, в ординатуре студенты учатся по более чем 30 направлениям (специальностям). Есть бюджетные, а также договорные (коммерческие) места, которые предусмотрены для тех, кто не набрал нужный проходной балл, но все равно планирует поступать в этот вуз Тюмени после школы.
Экономика и финансы — одно из самых перспективных направлений, и неудивительно, что в 2023 году многие юноши и девушки после 11 класса, выбирая, в какие вузы поступать, ориентируются на соответствующие специальности.
В Тюмени получить высшее образование в сфере экономики и финансов в 2023 году можно в главном вузе региона — ТюмГУ, куда можно поступить после школы. Обучение осуществляется на базе Финансово-экономического института. В его структуру входят несколько кафедр (данные за 2022 год):
Также после 11 класса в 2023 году можно поступить на факультет управления и экономики в Уральский государственный университет путей сообщения — филиал этого вуза открыт в Тюмени, куда принимают мотивированных выпускников с хорошими результатами ЕГЭ.
Один из крупнейших вузов, куда студенты стремятся поступить после школы, чтобы осваивать специальности технологического и технического направления, — Тюменский индустриальный университет. Получить соответствующее высшее образование в 2023 году можно на базе Института промышленных технологий и инжиниринга: обучение в нем ведется на базе вуза.
В структуру этого института в Тюмени, по состоянию на 2022 год, входят следующие кафедры:
Выпускники по специальности машиностроения могут успешно работать в технологической, производственной сфере, в том числе в направлении контроля за выполнением правил экологической, технологической дисциплины и безопасности. Обладатели дипломов технического и инженерного профиля смогут работать в сфере документации, необходимой для формирования системы качества, проектирования узлов, расчета деталей по техзаданию с применением методов проектирования и автоматизации.
В Тюменском индустриальном университете также есть Институт транспорта с несколькими кафедрами, куда тоже можно поступать после школы, чтобы учиться на кафедре сервиса технологических автомобилей и машин. В 2023 году можно получить высшее образование по направлению технической эксплуатации машин, на кафедре эксплуатации автотранспорта в Тюмени — специальность по направлению управления цепями поставок и логистики. Однако те, кто собирается поступать, должны учесть высокий проходной балл при зачислении на обучение по этому направлению. Но абитуриентов 2023 года из Тюмени, точно решивших, куда они планируют пойти после школы, это не останавливает.
На кафедре транспорта и техсистем, куда планируют поступать в 2023 году в Тюмени многие абитуриенты, можно получить высшее образование по специальности в сфере строительных, подъемно-транспортных машин, дорожного оборудования.
Также в вузе в Тюмени открыта кафедра «Транспорт углеводородных ресурсов», куда можно поступать после школы, чтобы получить образование в сфере транспорта и хранения газа, нефти в различных природных условиях. Эти профессии будут актуальны в ближайшие годы. Поступать после 11 класса в Тюмени в этот вуз можно на коммерческие и на бюджетные места, куда открыт путь тем, кто набрал нужный проходной балл.
Многие выпускники 2023 года после 11 класса в Тюмени планируют получить технологическую, техническую специальность: поступить в Физико-технический институт при ТюмГУ. Среди направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов на его базе в 2022 году после школы:
Программы, по которым проводится обучение в 2023 году для тех, кто принял решение поступать на эти направления после школы, основаны на подготовке фундаментального типа в разных сферах прикладной математики, физики, ИТ. Осуществляется подготовка инженеров по инновационным направлениям — для школьников, выбирающих, куда поступать в Тюмени, эти направления привлекательны.
На базе Института химии при ТюмГУ в 2023 году в рамках соответствующего направления ведется подготовка специалистов по нескольким дисциплинам общего профиля. После 11 класса многие юноши и девушки выразили желание поступать в этот вуз. Выпускники вуза после получения диплома могут работать в НИИ, отраслевых и академических, в учреждениях образования, лабораториях, а также в органах государственного контроля.
Высшее юридическое образование в Тюмени в 2023 году после 11 класса также можно получить в главном вузе региона — Институте государства и права. В его структуру входит несколько кафедр из следующего списка:
Также открыты кафедры публично-правовых, гражданских, теоретических дисциплин, таможенного дела, поступать на эти направления в Тюмени после школы хотят многие выпускники. На соответствующие специальности подать документы могут выпускники-2023, выбрав коммерческую или бюджетную основу при достаточном количестве проходных баллов.
Выпускники, которых привлекает военная карьера, в Тюмени будут поступать в местное Высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Среди направлений, куда можно поступить для обучения и прохождения подготовки (данные на 2022 год):
В учебном заведении осуществляется подготовка специалистов в рамках высшего образования. Те, кто планирует поступать, должны учитывать: срок обучения после зачисления — пять лет. Есть возможность обучаться на бюджетной, договорной основе.
В Тюмени функционирует Международный институт дополнительного образования, на его базе осуществляется подготовка специалистов в востребованных сферах. В нем ведется обучение по стандартам IWCF, IADC, переподготовка кадров для разных отраслей. Поступать в этот вуз в Тюмени могут те, кто ориентирован на получение диплома международного образца.
Выпускники, желающие получить высшее педагогическое образование в Тюмени после 11 класса и специальность в этой сфере, могут поступить в ТюмГУ, в Институт психологии и педагогики. Поступать и учиться после 11 класса можно очно и заочно — педагогический вуз предлагает соответствующие форматы получения высшего образования, актуальные для выпускников-2022.
По программе бакалавриата, получая педагогическое образование, можно обучаться по следующим специальностям:
Многие желающие продолжить обучение в вузе в магистратуре планируют выбрать программу по психологии, чтобы получить специальность в сфере консультирования — организационного, личностного. Предусмотрены платные и бюджетные места для абитуриентов 2023 года с хорошими проходными баллами, полученными по итогам ЕГЭ в Тюмени.
Также на базе Института психологии и педагогики в университете в Тюмени можно обучаться по программам практической педагогики, инноваций и управления в сфере образования
В ТюмГУ есть Институт физической культуры, куда в 2023 году планируют поступать многие выпускники после окончания 11 класса местных школ. На его базе в Тюмени работают две кафедры:
Также в структуру института входит центр ОФК: те, кто планирует поступать в 2023 году в этот вуз Тюмени после школы, должны это учесть.
Желающие получить высшее художественное образование могут после 11 класса поступать в Тюменский государственный институт культуры на факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры или на факультет изобразительных искусств и музейных технологий.
В вузе в Тюмени можно получить высшее образование по нескольким направлениям, куда стремятся поступать творческие юноши и девушки после школы. Так, по направлению «Дизайн» ведется подготовка специалистов по дизайну костюма, среды, графическому дизайну. По направлению народных промыслов и декоративно-прикладного искусства готовят специалистов по художественному ткачеству и обработке керамики. По направлению архитектуры готовят будущих проектировщиков: на него могут поступать после школы абитуриенты из Тюмени, имеющие нужный проходной балл.
Высоким считается конкурс на направление графики — после 11 класса многие выпускники в Тюмени собираются поступать на соответствующую специальность в этот вуз, чтобы получить профессию художника компьютерной графики, анимации. Много желающих поступить после 11 класса на направление живописи, в рамках которого в Тюмени можно получить профессию художника, специалиста по станковой живописи. Кроме того, можно поступить и на направление по истории искусств.
В Тюмени нет специализированных театральных вузов. Поэтому после 11 класса выпускники, желающие продолжить образование в выбранном направлении, едут поступать в институты, училища и академии в другие регионы РФ.
Также обучение после школы можно продолжить на факультете музыки, театра и хореографии в Тюменском государственном институте культуры. В вузе Тюмени готовят специалистов по нескольким направлениям, в числе которых:
Кафедры вуза в Тюмени, куда можно поступать после школы (по данным на 2022 год):
В этом вузе Тюмени есть направления музыкально-прикладного искусства, музыкознания, куда также могут поступать и подавать документы выпускники-2023 после школы и ЕГЭ.
Высшее образование в сфере строительства и архитектуры можно получить, поступив в Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. На базе вуза в Тюмени, куда можно поступить после школы, реализуется подготовка более чем по 35 программам получения высшего образования в следующих направлениях:
Выпускники-2023 после 11 класса могут ориентироваться на любую из 30 специальностей из нескольких направлений в рамках бакалавриата.
На базе строительного института в вузе Тюмени ведется подготовка по специальностям:
Выпускники, решившие поступать в вуз в Тюмени, после завершения обучения получают дипломы о высшем образовании гособразца.
Институт архитектуры и дизайна в структуре Тюменского индустриального университета — еще один вуз, куда можно поступать после школы для продолжения обучения по соответствующим специальностям. Его выпускники после успешной сдачи экзаменов получают дипломы вуза по профессиям архитекторов, дизайнеров.
В структуре вуза Тюмени — кафедры архитектуры, градостроительства. Многие после школы решают поступать на кафедру дизайна архитектурной среды. На базе вуза в Тюмени работает свое архбюро. Преподаватели института — дизайнеры, известные архитекторы, в том числе члены Союза художников, архитекторов России.
Строительный институт Тюменского индустриального университета осуществляет подготовку квалифицированных специалистов. Абитуриенты после школы принимают решение поступать в вуз Тюмени, ориентируясь на несколько актуальных для современных реалий направлений:
Преподавательский состав института в Тюмени включает специалистов с учеными степенями. В общей сложности в образовательном процессе принимают участие более 10 научных, учебных лабораторий, а также следующие кафедры:
Продолжает работу исследовательский центр в направлении реализации строительных работ на грунтах вечной мерзлоты.
На базе Института математики и компьютерных наук в ТюмГУ после 11 класса можно продолжить обучение и получить высшее образование в одном из самых перспективных направлений на сегодняшний день — в IT.
Будущие первокурсники получат возможность изучить технологии в сфере мультимедиа, программирование, ИТ-системы, БД, а также широкий комплекс дисциплин, входящих в математический цикл. На базе института открыты кафедры:
Также открыта кафедра механики и фундаментальной математики, куда тоже можно поступить выпускникам-2023.
Выпускники, планирующие получать после 11 класса высшее образование в сфере лингвистики и филологии, для поступления рассматривают несколько тюменских вузов. В их числе — ТюмГУ, ТИУ.
В Тюменском индустриальном университете можно учиться на факультете менеджмента и бизнеса, в ТюмГУ — на факультете филологии, лингвистики.
В Тюменском государственном университете работает Институт социально-гуманитарных наук с несколькими кафедрами. Наиболее высокий конкурс прогнозируется при поступлении после 11 класса на специальности, по которым ведется подготовка на кафедре русского языка и общего языкознания по ряду направлений:
Кафедра английского языка специализируется на следующих направлениях:
На кафедре французской филологии студентов подготовят по лингвистическому направлению, обучают иностранным языкам с применением мультимедийных методов и приемов интерактивного типа.
Выпускников, ориентированных на получение профессии в востребованной сфере, после 11 класса освоить нефтегазовое дело приглашает Тюменский индустриальный университет. Соответствующая подготовка осуществляется на базе Института геологии и нефтегазодобычи.
Кафедры института (по данным на 2022 год):
Также ведется подготовка на кафедре эксплуатации и разработки месторождений нефти и газа.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья — вуз, в котором в Тюмени ведется профессиональная подготовка специалистов в сфере сельского хозяйства. Набор-2023 в скором времени начнется со вступительных испытаний.
На базе вуза работает Агротехнологический институт, в котором после 11 класса можно поступить для получения высшего образования по следующим специальностям:
На базе Института биотехнологии и ветеринарной медицины в университете можно получить специальности в сферах ветеринарии (фармация), рыбоводства, зоотехния, переработки продукции животноводства, управления биологическими ресурсами.
В Инженерно-технологическом институте готовят специалистов в сфере агроинженерии, лесного дела, технологии деревообработки, технического сервиса в АПК.
Кроме того, получить востребованное профильное высшее образование в области сельского хозяйства возможно в ТюмГУ, а именно, в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии. В структуру учреждения входит инновационный центр, который специализируется на нанотехнологиях, есть несколько лабораторий. Учебное заведение готовит квалифицированные кадры, необходимые для успешного решения ряда задач в сфере науки и техники с перспективой развития разных отраслей технологии и науки.
Тюменское летно-техническое училище гражданской авиации — единственное учебное заведение региона, где можно получить профессии в сфере авиации и в смежных направлениях.
Для получения более фундаментального, в том числе инженерного, образования выпускники 11 класса будут поступать в профильные вузы в других субъектах Федерации.
Высшее образование в социальной сфере выпускники 11 классов тюменских школ могут получить в ТюмГУ на базе Института социальных и гуманитарных наук — на кафедрах истории и мировой политики, документационного обеспечения управления и документоведения.
Высшее образование по выбранному профилю можно получить в Тюменском государственном институте культуры, поступив после 11 класса на факультет социально-культурных технологий. На его базе ведется подготовка специалистов для работы в сфере культуры, сервиса и услуг.
Направления подготовки специалистов на факультете (данные на 2022 год):
Обучение возможно в формате магистратуры, бакалавриата.