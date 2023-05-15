На базе учебного заведения в 2023 году ведется подготовка стоматологов, фармацевтов, врачей-педиатров, специалистов в сфере лечебного дела. В рамках бакалавриата открыто направление сестринского дела. В университете в Тюмени, куда можно уже сейчас готовиться поступать после выпуска, студенты учатся как очно, так и заочно. Всего, по данным на текущий год, идет подготовка врачей по более чем 50 специальностями в сфере медицины, в ординатуре студенты учатся по более чем 30 направлениям (специальностям). Есть бюджетные, а также договорные (коммерческие) места, которые предусмотрены для тех, кто не набрал нужный проходной балл, но все равно планирует поступать в этот вуз Тюмени после школы.