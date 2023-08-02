В Тюмени остро не хватает водителей общественного транспорта

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Тюменские автотранспортные предприятия столкнулись с острой нехваткой кадров. По данным Центра занятости населения Тюменской области и портала «Работа России», на сегодняшний момент областной столице не хватает 145 водителей общественного транспорта. Для работы кандидату необходимо иметь водительские права с открытыми категориями D, DE.
Работодатель в свою очередь обещает соцпакет, предоставление льгот и компенсаций. А также зарплату, достигающую 45 тысяч рублей. Помимо этого, водителям гарантируют досрочный выход на пенсию и дополнительный оплачиваемый отпуск.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что в следующем году власти прогнозируют повышение стоимости проезда в общественном транспорте.