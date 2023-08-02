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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:21

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В Тюмени остро не хватает водителей общественного транспорта

2 августа 2023, 07:18
Фото: 1MI
Им предлагают зарплату до 45 тысяч рублей.
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Автобус

Тюменские автотранспортные предприятия столкнулись с острой нехваткой кадров. По данным Центра занятости населения Тюменской области и портала «Работа России», на сегодняшний момент областной столице не хватает 145 водителей общественного транспорта. Для работы кандидату необходимо иметь водительские права с открытыми категориями D, DE.

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Работодатель в свою очередь обещает соцпакет, предоставление льгот и компенсаций. А также зарплату, достигающую 45 тысяч рублей. Помимо этого, водителям гарантируют досрочный выход на пенсию и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что в следующем году власти прогнозируют повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

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#Анастасия Ильина#Автобус#Автобусы#Водители автобусов#Транспорт#Общественный транспорт#Городской транспорт
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