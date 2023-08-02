В Тюмени остро не хватает водителей общественного транспорта

Работодатель в свою очередь обещает соцпакет, предоставление льгот и компенсаций. А также зарплату, достигающую 45 тысяч рублей. Помимо этого, водителям гарантируют досрочный выход на пенсию и дополнительный оплачиваемый отпуск.