Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии

— Основное и важное — он должен уметь найти подход к любому животному, с разными проблемами в поведении, с различными страхами. Не менее важно найти подход к самому владельцу. По сути, мы являемся адвокатами животного и всегда на его стороне. Что бы ни «натворила» собака или кошка, нужно разобраться, почему она так себя ведет. Нужно убедительно донести до человека, что у животного и правда есть проблема, так, чтобы появилась мотивация решить ее, а не наказывать питомца.