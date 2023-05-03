Собака лает — повод идти к специалисту. Тюменский зоопсихолог о тонкостях профессии

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Встал вопрос о том, чтобы усыпить Алису. Но дочь хозяйки, Светлана, обратилась к зоопсихологу. Вы не ослышались — психологическими проблемами страдают не только люди, но и животные.
Зоопсихолог Наталья Нечаева несколько лет помогает владельцам найти общий язык с питомцами. Мы поговорили с Натальей и узнали обо всех тонкостях этой профессии.
— Это специалист, знающий и понимающий психику животного. Он помогает владельцу справиться с проблемами в поведении его питомца. К сожалению, в нашей стране официально такой специальности нет. Она популярна в США и Европе.
Но у нас много неравнодушных людей, которые хотят помогать животным. Зоопсихолог может иметь любое базовое образование: ветеринарное, психологическое, педагогическое. Можно пройти любые обучающие курсы (зоотехния, фелинология, кинология). Обучение теории длится недолго, но знания и опыт приходят только с годами практики с животными.
— Основное и важное — он должен уметь найти подход к любому животному, с разными проблемами в поведении, с различными страхами. Не менее важно найти подход к самому владельцу. По сути, мы являемся адвокатами животного и всегда на его стороне. Что бы ни «натворила» собака или кошка, нужно разобраться, почему она так себя ведет. Нужно убедительно донести до человека, что у животного и правда есть проблема, так, чтобы появилась мотивация решить ее, а не наказывать питомца.
— Хозяин присутствует на сеансе. В работе с собаками чаще нужно личное присутствие специалиста, поэтому мы вместе идем на прогулку. Это помогает мне посмотреть на некоторые проблемы со стороны. Если животное лает на прохожих, тянет поводок или подбирает мусор, я наблюдаю, как ведет себя и владелец. Мы обсуждаем проблему. Я рассказываю человеку, как правильно взаимодействовать с собакой, чтобы повлиять на ее поведение.
С кошками дела обстоят по-другому. С ними уже можно проводить онлайн видеосеансы или удаленные консультации. Здесь важно, чтобы владелец честно рассказал о поведении питомца, о том, какие у них отношения. Я уточняю характер кошки, ее привычки, заболевания. Спрашиваю, какие ресурсы выделены (домики, лежанки, игрушки, лотки), прошу вспомнить, в какой момент началась проблема.
Иногда для общей картины нужно снять кошку с ее проблемой на видео. Бывает, что в некоторых вопросах необходима дополнительная консультация ветеринара, и я прошу отправить результаты обследования/УЗИ кошки.
— Я работаю одна, но при этом поддерживаю связь со специалистами смежных с моей профессий. Бывают случаи, когда в процессе консультации я понимаю, что проблемой животного должен заниматься ветеринар, а не зоопсихолог, и перенаправляю владельца.
В паре с кинологом я не работаю, поскольку у нас с ним разные цели и методы. Кинологи занимаются послушанием собак, обучением командами, дрессировкой. Но если собака боится выходить на улицу или совершает туалет дома, то команда «Сидеть» ей точно не поможет.
— Здесь все довольно индивидуально. Изменения могут быть заметны и на первом сеансе, и через месяц. С собаками первые результаты обычно видны на 3-4 занятии.
С кошками тоже по-разному. Например, частым запросом при обращениях является нечистоплотность кошки. Нам нужно разобраться и понять, почему она ходит мимо лотка. Возможно, у нее проблемы со здоровьем, — тогда потребуется обследование ветеринара, и работа занимает от 1 до 4 недель.
— Нечистоплотность на первом месте. Затем идут конфликты между животными. Еще обращаются с общими вопросами воспитания. Например, люди планируют взять котенка, щенка и спрашивают, как воспитать психологически здорового питомца.
Отмечу, чаще на консультацию приходят с уже существующей проблемой. Но как раз наоборот, к зоопсихологу нужно приходить до начала возникновения проблемы. Если в доме планируется событие (рождение ребенка, отпуск с животным, переезд, подселение еще одного питомца), то обязательно необходимо подготовить животное к этому. Подготовить всегда проще, чем решать последствия.
— Существуют узкие специалисты. Они работают только с кошками или только с псовыми (собаками, лисами, енотами). Есть те, кто работает только с дикими животными. Я работаю и с кошками, и с собаками.
Общаемся со специалистами, которые работают теми же методами, что и я, относятся к новой школе зоопсихологии. Мы обмениваемся интересными случаями, кейсами, подписаны друг на друга в соцсетях. Иногда не соглашаемся друг с другом, но в любом случае это помогает развиваться и получать знания.
— В основном у меня частные и корпоративные заказы. Но подумываю о сотрудничестве с приютом или котокафе. Нравится работать с социализацией уличных животных, помогать им адаптироваться в новой семье.
У кошки Алисы после работы с зоопсихологом проблемы решились. Ее забрала себе дочь хозяйки, Светлана.
«Алиса до сих пор живет у меня и чувствует себя хорошо. Она стала ласковой. А я поняла, что в ее поведении был виноват человек, на которого она набросилась», — рассказывает Светлана.
Собака Челси лаяла на всех на улице, рассказывает ее хозяйка Диана:
«Осенью мы обратились к Наталье. Наша собака сильно лаяла на улице практически на все и на всех. Наталья выводила Челси пару раз в неделю на прогулку, занималась с ней. Присылала мне видеоотчеты, делилась успехами во время прогулки. Консультации продлились полгода.
Челси боялась улицы, машин, прохожих, боялась наступить в траву. Ей все было страшно, отсюда и появился лай. Конечно, лай до сих пор полностью не ушел. Но у Челси нет страха, как в самом начале.
Она спокойно ходит по траве, обнюхивает все и интересуется окружающим миром. Со временем лай полностью уйдет, у нас просто запущенный случай».