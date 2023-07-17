В Тюмени назвали топ-5 самых популярных и редких профессий в регионе

В целом, с начала года в Тюменской области в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске работы обратилось 16,3 тысячи человек. Новую работу нашли 9,3 тысячи человек. Численность безработных на данный момент в регионе составляет 2,6 тысячи человек.