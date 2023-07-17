В Тюмени назвали топ-5 самых популярных и редких профессий в регионе

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По информации департамента труда и занятости населения с начала года по этим специальностям были подобраны рабочие места для более шести сотен жителей региона, находящихся в поиске работы.
Также в ведомстве отметили, что в топ-5 самых редких специалистов Тюменской области в этом году вошли балетмейстер, артист оркестра, врач-сурдолог-оториноларинголог, ихтиолог и диктор.
В целом, с начала года в Тюменской области в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске работы обратилось 16,3 тысячи человек. Новую работу нашли 9,3 тысячи человек. Численность безработных на данный момент в регионе составляет 2,6 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в банке вакансий заявлено около 26 тысяч предложений о работе. Более 10,5 тысяч вакансий представлено в отраслях экономики, госуправления, соцобеспечения, торговле и т. д.