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В Тюмени назвали топ-5 самых популярных и редких профессий в регионе

17 июля 2023, 06:45
Фото: 1MI
В Тюменской области назвали список самых популярных специальностей в этом году. В топ-5 вошли водитель автомобиля, продавец-кассир, повар, менеджер в сфере продаж, бухгалтер.
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Тюмень

По информации департамента труда и занятости населения с начала года по этим специальностям были подобраны рабочие места для более шести сотен жителей региона, находящихся в поиске работы.

Также в ведомстве отметили, что в топ-5 самых редких специалистов Тюменской области в этом году вошли балетмейстер, артист оркестра, врач-сурдолог-оториноларинголог, ихтиолог и диктор.

В целом, с начала года в Тюменской области в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске работы обратилось 16,3 тысячи человек. Новую работу нашли 9,3 тысячи человек. Численность безработных на данный момент в регионе составляет 2,6 тысячи человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в банке вакансий заявлено около 26 тысяч предложений о работе. Более 10,5 тысяч вакансий представлено в отраслях экономики, госуправления, соцобеспечения, торговле и т. д.

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