В Тюмени назвали самые денежные профессии

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Врачу стоматологу-ортопеду с опытом работы от 1 года до трех лет обещают платить от 100 до 500 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен быть готов к работе на новом оборудовании.
Менеджера отдела продаж новостроек без опыта приглашают в одно из агентств по продаже недвижимости. В опубликованной вакансии указано, что в обязанности будущего сотрудника будет входить консультировать клиентов, подбор объектов, презентация вариантов. Также будущий сотрудник должен будет вести переговоры, организовывать и проводить просмотры/показы, заключать договора, сопровождать сделки. Размер заработной платы от 100 до 450 тысяч рублей.
До 300 тысяч рублей обещают ежемесячно платить менеджеру по продаже недвижимости в коттеджном поселке Решетниково. В должностные обязанности сотрудника будут входить презентация домов, проведение экскурсий по поселку, подготовка клиентов к заключению сделки. Опыт работы не требуется.
Геодезиста, готовому к вахтовому методу работы, приглашают в Москву на строительство ЖК и промышленных объектов. Работодатель предоставляет комнату в общежитии за символическую плату 100 рублей в сутки, бесплатное трехразовое питание, оплату проезда до места работы. Требует опыт от 1 года до 3 лет. Заработная плата от 159 до 390 тысяч рублей.
Интернет-маркетологу с опытом работы 3-6 лет в Тюмени готовы ежемесячно платить от 100 до 300 рублей. При этом работать можно удаленно. Трудиться предстоит в магазине аквариумных товаров и товаров для экзотических животных.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году самым обеспеченным стал житель региона, задекларировавший доход в размере 600 миллионов рублей. Он заплатил в казну порядка 90 миллионов рублей.