В Тюмени назвали самые денежные профессии

Геодезиста, готовому к вахтовому методу работы, приглашают в Москву на строительство ЖК и промышленных объектов. Работодатель предоставляет комнату в общежитии за символическую плату 100 рублей в сутки, бесплатное трехразовое питание, оплату проезда до места работы. Требует опыт от 1 года до 3 лет. Заработная плата от 159 до 390 тысяч рублей.