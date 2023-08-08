Конфликт исчерпан? Тюменский треш-блогер принес извинения за оскорбление кавказцев

Ранее «Наш Город» писал, что зрителей блогера Вячеслава О. возмутили его оскорбительные высказывания в адрес кавказских народов во время прямого эфира в приложении «Друг вокруг». Мужчина в негативном ключе обратился к одному из своих зрителей с ником Mr. Credo. Запись эфира «Нашему Городу» прислала одна из зрительниц скандального стрима.