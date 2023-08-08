Конфликт исчерпан? Тюменский треш-блогер принес извинения за оскорбление кавказцев

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи с прямого эфира тюменского треш-стримера, размещенной в социальных сетях.
«В рамках проверки будет установлена личность мужчины и дана юридическая оценка его высказываниям. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что зрителей блогера Вячеслава О. возмутили его оскорбительные высказывания в адрес кавказских народов во время прямого эфира в приложении «Друг вокруг». Мужчина в негативном ключе обратился к одному из своих зрителей с ником Mr. Credo. Запись эфира «Нашему Городу» прислала одна из зрительниц скандального стрима.
Позже стало известно, что блогер принес свои извинения Mr. Credo. По его словам, Вячеслав попросил прощения «за все слова свои». Конфликт был исчерпан.