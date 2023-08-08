nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Изображение материала

Конфликт исчерпан? Тюменский треш-блогер принес извинения за оскорбление кавказцев

8 августа 2023, 12:19
Фото: 1MI

Тюменец во время стрима оскорбил кавказцев

Полиция устанавливает личность стримера.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи с прямого эфира тюменского треш-стримера, размещенной в социальных сетях.

«В рамках проверки будет установлена личность мужчины и дана юридическая оценка его высказываниям. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области.
В Тобольске неизвестные отрубили псу половину морды
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что зрителей блогера Вячеслава О. возмутили его оскорбительные высказывания в адрес кавказских народов во время прямого эфира в приложении «Друг вокруг». Мужчина в негативном ключе обратился к одному из своих зрителей с ником Mr. Credo. Запись эфира «Нашему Городу» прислала одна из зрительниц скандального стрима.

Позже стало известно, что блогер принес свои извинения Mr. Credo. По его словам, Вячеслав попросил прощения «за все слова свои». Конфликт был исчерпан.

Читайте также:
Полиция ищет живодеров, отрубивших половину морды собакеСамолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени из-за поломкиВ Подмосковье лошадь влетела в машину и убила 54-летнего тюменца
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Оскорбление#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Отдаем реку Казахстану?»: почему тюменские власти решили сдать в аренду участок Туры
Сегодня, 08:12
«Лечат транссексуалов и геев?»: в Тюмени работает бесплатный кабинет сексолога
Сегодня, 01:00
Тюменский треш-стример в прямом эфире оскорбил кавказские народы и матерей
Сегодня, 07:56
Тюменских школьников будут учить истории по новым учебникам с разделом СВО
Сегодня, 03:19
Три сигнала, кричащих о необходимости переезда
Сегодня, 05:44
Губернатору Тюменской области Моору пожертвовали 47 млн рублей на предстоящие выборы
Сегодня, 09:30