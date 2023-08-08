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В Тобольске неизвестные отрубили псу половину морды

8 августа 2023, 07:56
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]
Истекающую кровью собаку спасли прохожие.
Сюжет
Тюмень

В Тобольске неизвестные отрубили собаке часть морды. О произошедшем ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.

«За что так можно было изувечить бездомную собаку? Вот за что?! Ладно бы „добили“, но нет. В такую жару пес сутки бродил по улицам, истекая кровью, и мучился от боли», — возмутились тоболяки.

Неравнодушные горожане доставили собаку в ветеринарную клинику, организовали сбор средств на лечение. В настоящее время животное находится под наблюдением ветеринаров и получает необходимое лечение.

Тоболяки пускать на самотек данный факт живодерства на намерены и планируют обратиться в правоохранительные органы.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приговорили к году общественных работ живодера, раздробившего топором голову псу Оскару. Животное спасли неравнодушные прохожие, а в настоящее время Оскар уже нашел новую любящую семью.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Живодеры#Животные#Собака#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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