В Тобольске неизвестные отрубили псу половину морды

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Тобольске неизвестные отрубили собаке часть морды. О произошедшем ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.
«За что так можно было изувечить бездомную собаку? Вот за что?! Ладно бы „добили“, но нет. В такую жару пес сутки бродил по улицам, истекая кровью, и мучился от боли», — возмутились тоболяки.
Неравнодушные горожане доставили собаку в ветеринарную клинику, организовали сбор средств на лечение. В настоящее время животное находится под наблюдением ветеринаров и получает необходимое лечение.
Тоболяки пускать на самотек данный факт живодерства на намерены и планируют обратиться в правоохранительные органы.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приговорили к году общественных работ живодера, раздробившего топором голову псу Оскару. Животное спасли неравнодушные прохожие, а в настоящее время Оскар уже нашел новую любящую семью.