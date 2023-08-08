Тюменский треш-стример в прямом эфире оскорбил кавказские народы и матерей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Тюмень опять «прославилась» в социальных сетях. На этот раз один из тюменских стримеров Вячеслав О. в прямом эфире оскорбил представителей народов Кавказа и Центральной Азии, обозвав «чурками», «хачиками» и прочими нецензурными словами. Также матерные слова прозвучали в адрес матерей.
Зрителей эфира данный факт возмутил. На видеокадрах, попавших в распоряжении редакции «Нашего Города» слышно, что за кадром мужчину пытается успокоить девушка. Однако, уговоры прекратить эфир на стримера не действуют.
По словам одной из зрительниц скандальной трансляции, блогер уже на протяжении четырех лет ведет стримы в приложении «Друг вокруг». Известно, что у него есть супруга и маленькая дочь, которой нет и года.
«Вячеслав О. нигде не работает, ранее проживал в Омске. Два года назад переехал в Тюмень. На жизнь зарабатывает стримами. Вместе с женой они „ловят хайп“ — придумывают разные сценарии, якобы супруга выгоняет из дома, а так как он из другого города, то жить ему негде. Подписчики присылают донаты или скидывают деньги на карту», — рассказала девушка.
И добавила, что блогер не скрывает тот факт, что все сцены ссор придумываются заранее.
Заметим, что за возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, предусмотрена уголовная ответственность по статье 282 УК РФ. Санкции предусматривают штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО за угрозы в адрес своего сына во время прямого эфира. Блогер заявила ребенку, что «убьет его и закопает». Женщина будет находиться под арестом до 10 сентября, ее двое детей, 12 и 4 лет, в настоящее время живут в реабилитационном центре.