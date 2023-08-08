Тюменский треш-стример в прямом эфире оскорбил кавказские народы и матерей

Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗО за угрозы в адрес своего сына во время прямого эфира. Блогер заявила ребенку, что «убьет его и закопает». Женщина будет находиться под арестом до 10 сентября, ее двое детей, 12 и 4 лет, в настоящее время живут в реабилитационном центре.