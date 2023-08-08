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В Подмосковье лошадь влетела в машину и убила 54-летнего тюменца

8 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Воскресенском городском округе.
Сюжет
Тюмень

54-летний уроженец Тюменской области погиб в ДТП на московской трассе. Трагедия произошла на автодороге Конобеево–Барановское Воскресенского городского округа — в салон авто влетела сбитая лошадь и насмерть придавила пассажира.

Жительница Воскресенского городского округа двигалась на своем авто от деревни Барановское в сторону Конобеево и неожиданно увидела лошадей, бегущих по дороге в том же направлении. Женщина сбросила скорость. Однако в этот момент водитель автомобиля Renault, едущего по встречной полосе, на большой скорости врезался в животное.

По словам очевидцев, туша лошади через лобовое стекло влетела в салон авто и придавила пассажира, сидевшего на переднем сиденье. Мужчина скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Погибшим оказался 54-летний уроженец Тюмени. 63-летний водитель Renault не пострадал.

Кому принадлежат животные, по вине которых в ДТП погиб мужчина, в настоящее время выясняют сотрудники полиции.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли 4 человека
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием легкового авто и фуры. В ДТП погибли четыре человека — 63-летний водитель легковушки и трое его внуков, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тюменская область#Происшествия#ДТП
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