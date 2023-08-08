В Подмосковье лошадь влетела в машину и убила 54-летнего тюменца

Жительница Воскресенского городского округа двигалась на своем авто от деревни Барановское в сторону Конобеево и неожиданно увидела лошадей, бегущих по дороге в том же направлении. Женщина сбросила скорость. Однако в этот момент водитель автомобиля Renault, едущего по встречной полосе, на большой скорости врезался в животное.