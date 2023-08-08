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Полиция ищет живодеров, отрубивших половину морды собаке

8 августа 2023, 09:58
Фото: 1MI

В Тобольске живодеры отрубили собаке половину морды

Животное выжило и находится в ветеринарной клинике.
Сюжет
Тюмень

Тюменская полиция занялась поиском тобольского живодера, который отрубил половину морды собаке. ЧП произошло 6 августа.

«Проводится проверка. После установления всех обстоятельств будут приняты меры в пределах нашей компетенции», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе в УМВД по Тюменской области.

По словам зоозащитников, в настоящее время пес в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике. Организован сбор средств на лечение — сегодня животное доставят в Сумкинскую ветеринарную лечебницу. Какие-либо прогнозы врачи пока не дают — животное не может самостоятельно питаться.

«Держим пальчики за песика. Это чудо, что он остался жив. Дай бог ему хорошей жизни среди нормальных людей. А тем нелюдям — наказание на всю оставшуюся жизнь. Пусть им эта собака снится каждую ночь», — отметила Ольга П.
В Тобольске неизвестные отрубили псу половину морды
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Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в конце июля неизвестный выбросил кота из окна квартиры на 12-м этаже. Животное погибло. По данному факту полиция проводит проверку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Живодеры#Собака#УМВД России по Тюменской области#Тюменская область
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