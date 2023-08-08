Полиция ищет живодеров, отрубивших половину морды собаке

По словам зоозащитников, в настоящее время пес в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике. Организован сбор средств на лечение — сегодня животное доставят в Сумкинскую ветеринарную лечебницу. Какие-либо прогнозы врачи пока не дают — животное не может самостоятельно питаться.