Полиция ищет живодеров, отрубивших половину морды собаке

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Тюменская полиция занялась поиском тобольского живодера, который отрубил половину морды собаке. ЧП произошло 6 августа.
«Проводится проверка. После установления всех обстоятельств будут приняты меры в пределах нашей компетенции», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе в УМВД по Тюменской области.
По словам зоозащитников, в настоящее время пес в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике. Организован сбор средств на лечение — сегодня животное доставят в Сумкинскую ветеринарную лечебницу. Какие-либо прогнозы врачи пока не дают — животное не может самостоятельно питаться.
«Держим пальчики за песика. Это чудо, что он остался жив. Дай бог ему хорошей жизни среди нормальных людей. А тем нелюдям — наказание на всю оставшуюся жизнь. Пусть им эта собака снится каждую ночь», — отметила Ольга П.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в конце июля неизвестный выбросил кота из окна квартиры на 12-м этаже. Животное погибло. По данному факту полиция проводит проверку.