Пьяный тюменец в Восточном районе напал на детей и бабушку

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Тюмени 6 августа местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на горожан. Как сообщили очевидцы в соцсетях, пьяный тюменец сначала отматерил бабушку, а потом переключился на детей. Действие происходило во дворе дома по улице Энергостроителей 2, подъезд 7.
— Вчера днем этот персонаж, находясь в алкогольном опьянении. Искал себе жертву для разборок. Сначала отматерил бабушку, которая расклеивала объявления, она Слава Богу успела убежать. Затем докопался до подростков 9-11 кл., которые сидели на лавочке и мирно общались, — сообщили местные жители в соцсетях.
Горожане отметили, что до приезда полицейских нетрезвый мужчина успел схватить одного из парней за кофту и ударить его по лицу.
— Доказательство рукоприкладства уже есть у пострадавшего. Надеюсь его накажут как минимум штрафом, — написали тюменцы.
Горожане то только успели вызвать сотрудников правоохранительных органов, но и сняли нетрезвого соседа на камеру.
Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, обстоятельства по этому делу выясняются.
— Заявление поступало в отдел полиции № 1. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины. Участковый уполномоченный проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, — отметили в ведомстве.