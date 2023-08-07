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Пьяный тюменец в Восточном районе напал на детей и бабушку

7 августа 2023, 09:23
Фото: 1MI
Пьяный тюменец влепил подростку пощечину
До приезда полиции нападавший успел ударить ребенка по лицу.
Сюжет
Дети

В Тюмени 6 августа местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на горожан. Как сообщили очевидцы в соцсетях, пьяный тюменец сначала отматерил бабушку, а потом переключился на детей. Действие происходило во дворе дома по улице Энергостроителей 2, подъезд 7.

— Вчера днем этот персонаж, находясь в алкогольном опьянении. Искал себе жертву для разборок. Сначала отматерил бабушку, которая расклеивала объявления, она Слава Богу успела убежать. Затем докопался до подростков 9-11 кл., которые сидели на лавочке и мирно общались, — сообщили местные жители в соцсетях.
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Горожане отметили, что до приезда полицейских нетрезвый мужчина успел схватить одного из парней за кофту и ударить его по лицу.



— Доказательство рукоприкладства уже есть у пострадавшего. Надеюсь его накажут как минимум штрафом, — написали тюменцы.

Горожане то только успели вызвать сотрудников правоохранительных органов, но и сняли нетрезвого соседа на камеру.

Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, обстоятельства по этому делу выясняются.

— Заявление поступало в отдел полиции № 1. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины. Участковый уполномоченный проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, — отметили в ведомстве.
Видео: Восточный административный округ города Тюмени
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