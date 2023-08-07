Пьяный тюменец в Восточном районе напал на детей и бабушку

В Тюмени 6 августа местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на горожан. Как сообщили очевидцы в соцсетях, пьяный тюменец сначала отматерил бабушку, а потом переключился на детей. Действие происходило во дворе дома по улице Энергостроителей 2, подъезд 7.