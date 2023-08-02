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Published Сегодня, 15:18

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Updated Сегодня, 15:21

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Пьяный тюменец избил полицейского и попал в тюрьму

2 августа 2023, 15:18
Фото: 1MI
В отделе он матерился на инспекторов.

Сотрудники ГИБДД задержали в Ялуторовске водителя в состоянии опьянения. В отделе полиции он разозлился, и два раза пнул одного из полицейских по ягодицам.

Стоит отметить, что тюменец сел за руль пьяным, имея судимость за нетрезвую езду. Более того, в отделе он матерился на сотрудников ДПС. За нападение на правоохранителя суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Учитывая и другие нарушения, общий срок составил 1,5 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке Винзили Тюменского района инспекторы ГИБДД остановили 21- летнего жителя областной столицы. Водитель «ВАЗ 2115» был пьян. Его задержали.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Александр Мязин
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