Пьяный тюменец избил полицейского и попал в тюрьму

Стоит отметить, что тюменец сел за руль пьяным, имея судимость за нетрезвую езду. Более того, в отделе он матерился на сотрудников ДПС. За нападение на правоохранителя суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Учитывая и другие нарушения, общий срок составил 1,5 года.