Пьяный тюменец избил полицейского и попал в тюрьму

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Сотрудники ГИБДД задержали в Ялуторовске водителя в состоянии опьянения. В отделе полиции он разозлился, и два раза пнул одного из полицейских по ягодицам.
Стоит отметить, что тюменец сел за руль пьяным, имея судимость за нетрезвую езду. Более того, в отделе он матерился на сотрудников ДПС. За нападение на правоохранителя суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Учитывая и другие нарушения, общий срок составил 1,5 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке Винзили Тюменского района инспекторы ГИБДД остановили 21- летнего жителя областной столицы. Водитель «ВАЗ 2115» был пьян. Его задержали.