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Пьяный тюменец домогался школьниц на детской площадке

28 июля 2023, 08:57
Фото: 1MI
Тюменец приставал к школьницам
Одну из девочек мужчина ухватил за грудь.
Сюжет
Дети

В вечернее время 27 июля в одном из тюменских дворов мужчина начал домогаться до школьниц. По словам очевидцев, горожанин был пьян. Придя на детскую площадку, он расстегнул ширинку и начал приставать к шестиклассницам. На просьбы отстать от детей он не отреагировал.

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— Расстегнул ширинку и начал показывать свое достоинство. Подошел к шестиклассницам и стал трогать одну из них за грудь. Просьбы уйти с детской площадки игнорировал, — отмечают очевидцы.

Сообщается, что инцидент случился в микрорайоне Тарманы. В пресс-службе УМВД по Тюменской области изданию «Nashgorod.ru» факт произошедшего подтвердили. На данный момент проводится проверка.

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#Анастасия Ильина#Дети#Школьники#Алкоголь#Тарманы
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