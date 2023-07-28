Пьяный тюменец домогался школьниц на детской площадке

В вечернее время 27 июля в одном из тюменских дворов мужчина начал домогаться до школьниц. По словам очевидцев, горожанин был пьян. Придя на детскую площадку, он расстегнул ширинку и начал приставать к шестиклассницам. На просьбы отстать от детей он не отреагировал.