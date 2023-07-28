Пьяный тюменец домогался школьниц на детской площадке

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В вечернее время 27 июля в одном из тюменских дворов мужчина начал домогаться до школьниц. По словам очевидцев, горожанин был пьян. Придя на детскую площадку, он расстегнул ширинку и начал приставать к шестиклассницам. На просьбы отстать от детей он не отреагировал.
— Расстегнул ширинку и начал показывать свое достоинство. Подошел к шестиклассницам и стал трогать одну из них за грудь. Просьбы уйти с детской площадки игнорировал, — отмечают очевидцы.
Сообщается, что инцидент случился в микрорайоне Тарманы. В пресс-службе УМВД по Тюменской области изданию «Nashgorod.ru» факт произошедшего подтвердили. На данный момент проводится проверка.