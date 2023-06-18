Пьяного школьника на отцовской Lada задержали под Тюменью

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Алкотестер показал 0,71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На место ЧП был вызван отец подростка. Как выяснилось, о том, что сын катается на автомобиле, да еще и в нетрезвом состоянии, он ничего не знал.
Информацию о происшествии направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростка к административной ответственности. Автомобиль поместили на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Червишевском тракте под колеса иномарки попал 10-летний велосипедист. Ребенок получил травму ключицы.