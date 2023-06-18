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Пьяного школьника на отцовской Lada задержали под Тюменью

18 июня 2023, 07:32
Фото: ГИБДД

На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда задержали пьяного подростка за рулем Lada

15-летнего пьяного подростка за рулем Lada поймали сегодня ночью на 83-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда инспекторы ГИБДД.
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Дети
Фото: ГИБДД

Алкотестер показал 0,71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На место ЧП был вызван отец подростка. Как выяснилось, о том, что сын катается на автомобиле, да еще и в нетрезвом состоянии, он ничего не знал.

Информацию о происшествии направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростка к административной ответственности. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Червишевском тракте под колеса иномарки попал 10-летний велосипедист. Ребенок получил травму ключицы.

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#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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