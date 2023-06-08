Рекордный результат: 12 тюменских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Известно, что четверо из них сдавали литературу, еще 12 — химию (это региональный рекорд).
«Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.
В мае «Наш город» сообщал, что школьники Тюменской области получат 100 тысяч рублей за максимальные оценки по ЕГЭ. В 2022 году было зарегистрировано 52 стобалльных результата.