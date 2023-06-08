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Рекордный результат: 12 тюменских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

8 июня 2023, 11:24
Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области

16 школьников из Тюмени и Тобольска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Тюменской области сообщил, что в регионе 16 ребят набрали 100 баллов за ЕГЭ. Они из Тюмени и Тобольска.

Известно, что четверо из них сдавали литературу, еще 12 — химию (это региональный рекорд).

«Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.

В мае «Наш город» сообщал, что школьники Тюменской области получат 100 тысяч рублей за максимальные оценки по ЕГЭ. В 2022 году было зарегистрировано 52 стобалльных результата.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Учеба#Школьники
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