«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов

Сами педофилы редко сознаются в содеянном. На процессах по их делам, они обычно не могут внятно объяснить что произошло и что ими двигало в момент совершения преступления. Вероятно, это может быть связано с характером их отклонения и неспособностью себя сдержать при внутреннем желании вне сексуального контекста любить детей и заботиться о них. Если бы такие люди вовремя обратись за помощью в клинике, то поломанных детских судеб удалось бы избежать.