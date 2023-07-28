«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов

Posted Сегодня, 01:00
Published Сегодня, 01:00
Modified Сегодня, 01:00
Updated Сегодня, 01:00
Каждый случай, касающийся нарушения половой неприкосновенности ребенка, вызывает в обществе жуткую панику. Люди не понимают, что движет педофилами и чем их привлекают маленькие дети. Больны эти люди или нет? Почему поймать такого преступника — задача непростая? И как понять, что ваш ребенок может вырасти педофилом?
Второй год в Тюменской области отмечается увеличение числа случаев нарушение половой неприкосновенности детей. По данным отчета УМВД по Тюменской области, который имеется в распоряжении редакции, за 2022 году рост составил 2,6% — с 264 до 271 случая.
На 32,7% участились случаи половых сношений с лицами младше 16 лет, по данному факту было заведено 81 дело. На 7,1% увеличилось число эпизодов развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия, касающихся событий преступлений в данной сфере дело непростое и весьма проблематично найти преступника, если на него прямо не указала жертва.
«В большинстве случаев педофилы — люди ранее не судимые. Часто это люди с исключительно положительной характеристикой. Соседи, знакомые и родственники говорят, мол, он любил свою семью, ходил в церковь и всегда готов был помочь ближнему. Это значительно усложняет поиск преступника и порою вызывает очень много вопросов», — объясняет инсайдер.
Он также подчеркнул, что в регионе были зафиксированы случаи ложного обвинения в педофилии. Фиктивность заявления выяснялась на этапе проверки показаний, после чего некоторые заявители признавались в том, что оклеветали другого человека. За такие деяния также предусмотрена уголовная ответственность.
Адвокат Александр Акимов, которому уже доводилось защищать в суде граждан, обвиняемых в насильственных действиях сексуального в отношении детей, пояснил, что в нынешней обстановке любого мужчину могут обвинить по соответствующей статье.
«Бывает, что в таких делах, кроме показаний пострадавшего ничего нет. Так ведь можно любого обвинить. Такие уголовные статьи требуют качественного расследования компетентных органов», — считает адвокат.
Тюменский психолог Татьяна Крестьянникова рассказала, что многие педофилы понимают, что поступают неправильно и нарушают закон, вступая в интимную связь с детьми. Однако ранее они могли подавлять свое желание, но наступает момент, когда сдерживаться у человека уже не получается.
«Также люди, склонные к педофилии часто являются очень чувствительными и впечатлительными. Они искренне радуются обычным вещам, чем подкупают окружающих, формируя из позитивное отношение к себе. Своим поведением они часто напоминают детей и отличаются особой инфантильностью. Также они обычно выбирают работу, связанную с детьми: учитель, тренер или воспитатель. Они искренне любят детей, но в какой-то момент случается срыв на фоне сильного сексуального возбуждения», — говорит психолог.
По мнению специалиста, часто неудачи в отношениях с ровесниками и травля развивают в человека склонность к педофилии. Также и сам будущий педофил мог в детстве подвергаться насилию со стороны взрослого.
Однако психиатр Ольга Конева обозначает, что педофилия — это патология, требующая комплексного лечения. Чаще всего человеку с таким нарушением, назначают медикаментозную терапию в купе с психотерапией.
«Медикаменты должны подавлять сексуальное влечение пациента, через психотерапию специалист пытается изменить объект сексуальных фантазий человека, приведя его в норму. Бывают случи когда больным приходится пожизненно принимать лекарства для подавления влечения», — объясняет эксперт.
По мнению психолога Татьяны Крестьянниковой, большая проблема современного общества заключается в том, что люди, замечающие в своем поведении или в поведении своих детей отклонения, не спешат обращаться к специалисту.
«Если мальчик лет в 17 интересуется ребятами 10-12 лет и не общается с ровесниками, то это уже звоночек. В таком случае необходимо обратиться за помощью к психотерапевту, который проведет диагностику и назначит лечение», — говорит психолог.
Также, по словам эксперта, важно заниматься сексуальным воспитанием ребенка чтобы он не боялся обсуждать со взрослым интимные темы.
Помимо ложных обвинений в преступлениях против половой неприкосновенности, есть и другая проблема — чувство стыда и страха у детей. В практике психотерапевтов, которые работают с детьми во время следствия по делу, часто случается такое, что о факте совершения преступления родителю становится известно через месяцы после его совершения.
«Дети говорят, что их запугали, их застыдили за то, что произошло. Педофилы часто говорят ребенку, мол, не рассказывай маме и папе, а то я им наврежу. И дети, считая, что они должна защитить родителя, молчат», — рассказывает специалист, работающий в правоохранительных органах.
Чаще всего понять, что с ребенком совершили что-то противоправное можно по его поведению. Он становится вялым, часто молчит и уходит в себя. В такие моменты важно максимально деликатно говорить с вашим чадом, не оказывать на него давление. Также важно показать, что взрослый готов защитить себя и ребенка, чтобы ослабить узы запрета, наложенные педофилом.
Сами педофилы редко сознаются в содеянном. На процессах по их делам, они обычно не могут внятно объяснить что произошло и что ими двигало в момент совершения преступления. Вероятно, это может быть связано с характером их отклонения и неспособностью себя сдержать при внутреннем желании вне сексуального контекста любить детей и заботиться о них. Если бы такие люди вовремя обратись за помощью в клинике, то поломанных детских судеб удалось бы избежать.
Вдобавок и родителям стоит откровенно говорить со своими детьми о половой неприкосновенности и объяснять, что без согласия ребенка его никто нигде не имеет права трогать. Важно выстроить доверительные отношения, чтобы в случае преступления, ребенок не побоялся рассказать об этом родителям, а ты бы разу пошли к силовикам, чтобы поймать преступника «по горячим следам».