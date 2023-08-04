Тюменское масло перестали поставлять в магазины Европы

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Из статистики по экспорту агропромышленной продукции Тюменской области в первом квартале текущего года исчезло масложировое направление. Об этом на Совете по улучшению инвестиционного климата сообщил директор департамента АПК Тюменской области, замгубернатора Владимир Чейметов.
Чиновник подчеркнул, несмотря на то, что такая строка как «масложировая продукция» в первом квартале отсутствует, экспорт все же осуществляется. Отмечается, что изменился рынок сбыта. Если раньше тюменское масло отправляли в Европу, то теперь экспорт осуществляется в Китай.
Кроме того, Чейметов пояснил, что изменилась логистика. В Европу масло отправляли цистернами, в Китай же отправляют в специализированных контейнерах. Транспортировкой продукции занимается крупнейший российский оператор. Поскольку оператор базируется не на территории нашего региона, то ключевой экспортер выпал из статистики.
Чиновник сообщил, что наш регион находится в отстающих в национальном рейтинге по экспорту среди малого и среднего предпринимательства. Но несмотря на это за первый квартал текущего года объем импорта с/х товаров региона составил 11,4 млн долларов. Тогда как за прошедший год эта цифра достигла чуть меньше 99 млн долларов. Таким образом в текущем году план уже выполнен на 53%.
Напомним, что в Тюменской области производством масла занимается «Заводоуковский маслозавод». Согласно данным, предоставленным налоговой службой, в прошлом году выручка предприятия составила 1,6 млрд рублей. Прибыль при этом — 39,8 млн рублей.