Тюменское масло перестали поставлять в магазины Европы

Чиновник сообщил, что наш регион находится в отстающих в национальном рейтинге по экспорту среди малого и среднего предпринимательства. Но несмотря на это за первый квартал текущего года объем импорта с/х товаров региона составил 11,4 млн долларов. Тогда как за прошедший год эта цифра достигла чуть меньше 99 млн долларов. Таким образом в текущем году план уже выполнен на 53%.