Тюменским заводам не хватает рапса для существенного роста экспорта масла

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменское предприятие начало производство полуприцепов грузоподъёмностью до 24 тонн. Они нужны аграриям для транспортировки овощей и полевых работ весной и летом. Полный цикл производства полуприцепов удалось наладить за несколько месяцев. Тюменская спецтехника имеет ряд особенностей — больший угол поворота и низкая цена (почти в 2 раза меньше, чем импортные аналоги). Большинство запчастей на новой технике — отечественные. Это должно решить проблему с обслуживанием механизмов.