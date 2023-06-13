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Тюменским заводам не хватает рапса для существенного роста экспорта масла

13 июня 2023, 11:22
Фото: 1MI

Тюменскому заводу недостаточно рапса, чтобы увеличить экспорт масла в Китай

Эксперты отмечают, что Тюменской области нужно наращивать производство рапсового масла. Этот товар ценится на востоке.

Начальник отдела продаж заводоуковского маслозавода Сергей Сиротенко отметил, что продажи можно увеличить почти в 3 раза.

«У нас есть хороший рынок сбыта по маслу рапсовому и по жмыху, в Китай можем отправлять больше, чем сейчас. И есть техническая возможность расширять производство, а вот сырья не достаточно. Есть серьезные конкуренты и на Урале, и на Алтае, и сам Китай периодически покупает сырье. Поэтому пока развивать производство и усиливать экспорт проблематично», — сообщил изданию URA.RU Сиротенко.

Помимо Китая рапсовое масло нужно потребителям в Турции, ОАЭ и странах Африки. Для тюменцев проще и быстрее работать именно с КНР из-за логистики. На данный момент регион производит до 16 тысяч тонн рапсового масла ежегодно.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменское предприятие начало производство полуприцепов грузоподъёмностью до 24 тонн. Они нужны аграриям для транспортировки овощей и полевых работ весной и летом. Полный цикл производства полуприцепов удалось наладить за несколько месяцев. Тюменская спецтехника имеет ряд особенностей — больший угол поворота и низкая цена (почти в 2 раза меньше, чем импортные аналоги). Большинство запчастей на новой технике — отечественные. Это должно решить проблему с обслуживанием механизмов.

Сейчас на урожай в Тюменской области влияет погода. Засушливый май уже привёл к недостатку сена в местных предприятиях АПК. Из-за этого отмечается рост цен на мясо.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Александр Мязин
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