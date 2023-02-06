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Posted 6 февраля 18:14

Published 6 февраля 18:14

Modified Вчера, 23:15

Updated Вчера, 23:15

Тюменские Лесоперерабатывающие предприятия планируют выйти на экспорт

6 февраля 2023, 18:14
Фото: Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства ТО
Уже в этом году 12 лесоперерабатывающих предприятий Тюменской области могут выйти на рынок Казахстана. Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

На встрече с представителями компании PS.Group тюменцы обсудили условия сотрудничества и новый пилотный проект в Астане «Лесная биржа Казахстана». 

Переговоры о поставках в соседнюю Республику продолжились на площадках тюменских заводов. Сейчас обсуждаются условия пробных партий.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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