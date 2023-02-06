Тюменские Лесоперерабатывающие предприятия планируют выйти на экспорт

Posted 6 февраля 18:14
Published 6 февраля 18:14
Modified Вчера, 23:15
Updated Вчера, 23:15
На встрече с представителями компании PS.Group тюменцы обсудили условия сотрудничества и новый пилотный проект в Астане «Лесная биржа Казахстана».
Переговоры о поставках в соседнюю Республику продолжились на площадках тюменских заводов. Сейчас обсуждаются условия пробных партий.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».