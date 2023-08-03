«Воруют внаглую»: почему коррупция в регионе растет, а расследования этих дел хромают

У силовиков схема незаконного обогащения обычно схожая, они оказывают услуги, пользуясь свои положением, что также порою связано с госконтрактами. Так на «кисельных» взятках попался заместитель начальника регионального УФСИН России Андрей Рукосмотров. С 2016 по 2018 год он получил 360 тысяч рублей от поставщика продовольственных товаров с которым заключал контракт. Цена на них ожидаемо была завышена. Предполагалось, что покупались именно ингредиентов для киселя, но официального подтверждения эта сладкая версия не получила. По итогу суд отправил Рукосмотрова в тюрьму на 3 года в колонию строгого режима.