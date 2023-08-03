«Воруют внаглую»: почему коррупция в регионе растет, а расследования этих дел хромают

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Несмотря на то, что по данным тюменской прокуратуры, коррупционные преступления стали раскрываться чаще, на федеральном уровне этот показатель не особо оценили. По мнению председателя СК России Александра Бастрыкина, расследования дел местных коррупционеров оставляют желать лучшего. При том с каждым годом растет число тяжких преступлений в этой сфере. Почему чиновники перестали боятся правосудия и как им удается зарабатывать на своих должностях?
За 2022 год в Тюменской области резко выросло количество тяжких коррупционных преступлений — с 338 до 416. По данным отчета региональной прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции, за год к дисциплинарной ответственности было привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 лиц, по материалам проверок возбудили 28 уголовных дел. Каждый из этих показателей превосходит данные за 2021 год.
Показатель взяточничества тоже растет, чисто эпизодов в 2022 году составило 278, против прошлогодних 229. Отмечается, что многие преступления совершаются высокопоставленными должностными лицами.
«Но и это неполная картина. На самом деле преступлений в этой сфере кратно больше, а также есть и наводки на очень влиятельных людей, обладающих особыми полномочиями. Но доказать вину большого чиновника очень непросто, это серьезное обвинение, которое требует железобетонной доказательной базы, а потому я был свидетелем эпизодов, когда такие дела вовсе не возбуждали по, скажем так, внутренним причинам», — рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах.
По данным инсайдера, на людей имеющих особое влияние в регионе часто доносят коллеги или претенденты на их место и для того, чтобы разобраться в том, клевета это или факт, приходится провести большую работу.
«Это все не так просто, как думают обычные люди. Это куча разрешений на проведение следственных мероприятий, множество препятствий со стороны подозреваемого. Факторов очень много, но ложно обвинить „большого“ человека в правоохранительной системе — недопустимо, — говорит наш источник.
Одним из самых громких тюменских коррупционных дел, вердикт по которому до сих пор не вынесен — дело бывшего руководителя управы Восточного административного округа Александра Сухомяткина. Общественность шокировало его фото не в привычном выглаженном пиджаке, а в спортивном костюме, да еще и за решеткой.
Почти сразу после того, как Сухомяткина удостоили чести занять место главы управы Калининского округа, он (вероятно задним числом) написал заявление об увольнении с этого поста и тут же был задержан. По версии следствия, он получил более 2 миллионов рублей стройматериалами для своего загородного дома от директора ООО «Перестрой-КА» Карена Сарксяна, которому взамен помогал получить выгодные госконтракты на благоустройство. Однако это версия предварительного следствия, позже может оказаться, что сумма взяток оказалась значительно больше.
Бытует версия, что чиновника сдал сам Сарксян, который вышел сухим из воды и до сих пор успешно занимается своим делом. А вот Сухомяткин уже вряд ли сядет в чиновничье кресло.
«Когда взятка дается не деньгами, а иными способами, то это усложняет работу для правоохранителей. Ведь им нужно доказать, что объект взятки был получен именно коррупционным путем именно от этого человека и именно за конкретное вознаграждение. С деньгами все намного проще, а потому взяточники часто опасаются брать купюрой и прибегают к таким махинациям», — считает тюменский юрист Игорь Шадрин.
Тюменский общественник Алексей Савоськин уже ни раз обращал внимание на то, что коррупционные схемы часто реализуются именно в сфере госконтрактов, ибо сотрудничество с властями — дело крайне выгодное, а потому правоохранителям стоит обратить особое внимание на условия заключения этих контрактов, так как только за 2022 год власти Тюменской области допустили 1,2 тысячи нарушений при оформлении госзакупок.
У силовиков схема незаконного обогащения обычно схожая, они оказывают услуги, пользуясь свои положением, что также порою связано с госконтрактами. Так на «кисельных» взятках попался заместитель начальника регионального УФСИН России Андрей Рукосмотров. С 2016 по 2018 год он получил 360 тысяч рублей от поставщика продовольственных товаров с которым заключал контракт. Цена на них ожидаемо была завышена. Предполагалось, что покупались именно ингредиентов для киселя, но официального подтверждения эта сладкая версия не получила. По итогу суд отправил Рукосмотрова в тюрьму на 3 года в колонию строгого режима.
Взяточники могут обогащаться и за счет «закрытия глаз» и пособничеству нарушений в свой же сфере деятельности. Так в прошлом году был осужден начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин, которого признали виновным в 13 эпизодах взяточничества. Деньги он получал за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов и за покровительство подчиненным. Для него запрашивали 11 лет лишения свободы, но, учитывая признание вины, ему дали лишь 4,5 года колонии.
Вместе с ним в тюрьму на тот же срок отправился и экс-начальник межрайонного отдела ГИБДД Михаил Жигалкин, который также помогал тюменцам получать водительские права, за что с февраля 2019 по декабрь 2020 года получил более 967 тысяч рублей.
«Это очень частые случаи, когда дело касается нарушителей в погонах. Они обычно очень осторожны и стараются воротить дела через третьих лиц, однако проверки сверху никто не отменял, а они порою могут нагрянуть в самое неподходящее время и обличить всю схему о которой всем остальным сотрудникам давно известно. А без вмешательства высших силовиков, местных привлечь к ответственности очень трудно», — рассказал «Нашему городу» бывший сотрудник полиции.
Стоит отметить, что уже в этом году нынешнего главу ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллера подозревали в выдаче «красивых номеров». Источник «Нашего города» сообщал, что первые итоги проверки из Москвы показали, что 98 архивных номеров в регионе было выдано «по заказу» за 2021 и 2022 годы. Однако пока в правоохранительной системе официально эту информацию не подтвердили.
Многие тюменцы, которые сейчас работают в органах или когда-либо были связаны с ними уверены, что коррупция в регионе процветает. В частности огромный ее рассадник — госзакупки, которые пока недостаточно строго контролируются надзорными органами. Другая проблема — обогащение на полномочиях, ибо жаловаться на руководителя, уличенного в коррупционной схеме, подчиненные не будут, а к проверке «свыше» порою удается грамотно подготовиться. А потому пока не будут приняты меры ужесточающие контроль за работой силовиков и чиновников, взяточничество продолжит цвести.