К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
«Проверяются документы, порядок обеспечения личного состава жильём и субсидиями на него», — рассказывает источник.
Кроме получение жилья и субсидий вне очереди (обычные работники ведомства ждут по 15-20 лет, после чего уходят на пенсию — прим. ред.) проверяющих заинтересовали назначения среди руководящего состава ГИБДД и единоличный контроль за доступом в систему регистрации автомобильных номеров со стороны Андрея Миллера.
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