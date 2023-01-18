К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой

Кроме получение жилья и субсидий вне очереди (обычные работники ведомства ждут по 15-20 лет, после чего уходят на пенсию — прим. ред.) проверяющих заинтересовали назначения среди руководящего состава ГИБДД и единоличный контроль за доступом в систему регистрации автомобильных номеров со стороны Андрея Миллера.



Ранее история с раздачей красивых номеров стоила экс-начальнику Тюменской ГИБДД Михаилу Киселеву должности и возбуждения уголовного дела. Какими будут итоги министерской проверки на этот раз, узнаем в ближайшее время.