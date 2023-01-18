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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI

Проверка из Москвы нагрянула в УМВД по Тюменской области

Инсайдеры «Нашего города» сообщают, что проверяющие выявили ряд нарушений. Обычно министерские проверки проводятся комиссией раз в несколько лет и проверяющие обращают внимание на устранение ранее выявленных нарушений.
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МВД
«Проверяются документы, порядок обеспечения личного состава жильём и субсидиями на него», — рассказывает источник.

Кроме получение жилья и субсидий вне очереди (обычные работники ведомства ждут по 15-20 лет, после чего уходят на пенсию — прим. ред.) проверяющих заинтересовали назначения среди руководящего состава ГИБДД и единоличный контроль за доступом в систему регистрации автомобильных номеров со стороны Андрея Миллера.

Ранее история с раздачей красивых номеров стоила экс-начальнику Тюменской ГИБДД Михаилу Киселеву должности и возбуждения уголовного дела. Какими будут итоги министерской проверки на этот раз, узнаем в ближайшее время.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что суд вынес приговор бывшему заместителю начальника регионального УФСИН Андрею Рукосмотрову. Мужчина обвинялся в получении взяток в размере 360 000 рублей в период с 2015 по 2018 год. 

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МВД#Тюмень#Наказание#Жалобы#Тюменская область#Правонарушения
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