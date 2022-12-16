В Тюменской области сотрудника полиции обвиняют в коррупции

Уголовное дело в Центральный районный суд направила прокуратура Тюменской области.
По данным расследования в течение двух лет, с 2018 по 2020 годы, силовик и правозащитники способствовали в достижении договоренности и даче взяток на общую сумму 67 миллионов рублей между родственниками привлекаемых к уголовной ответственности лиц и взяткополучателями.
Денежные вознаграждения предназначались за изменение в двух случаях меры пресечения, в другом случае — за снижении сумм налоговых доначислений до размера, влекущего прекращение уголовного преследования.
Правда, до конца реализовать преступный умысел не удалось — последние в цепочке посредники присвоили деньги себе.
«По версии следствия в каждом случае сумма взятки варьировалась от 20 до 27 млн рублей. Однако умысел обвиняемых, направленный на непосредственную передачу взятки, не был реализован, поскольку никто из них не обладал необходимыми связями. Один из посредников-соучастников преступлений вводил в заблуждение остальных лиц относительно возможности передать взятку, создавал видимость и присваивал себе большую часть денег. Остальная часть распределялась между остальными фигурантами за оказанные посреднические услуги», — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.
Бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области отправили в СИЗО, адвокатам выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Рассмотрение уголовного дела в суде состоится в ближайшее время. Коррупционерам грозит лишение свободы до 12 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить руководителя охранного предприятия за уклонение от уплаты налогов на сумму более 67 миллионов рублей.