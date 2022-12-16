В Тюменской области сотрудника полиции обвиняют в коррупции

По данным расследования в течение двух лет, с 2018 по 2020 годы, силовик и правозащитники способствовали в достижении договоренности и даче взяток на общую сумму 67 миллионов рублей между родственниками привлекаемых к уголовной ответственности лиц и взяткополучателями.