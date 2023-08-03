Где в Тюмени продают самые вкусные арбузы?

Между тем, в Роскачестве выпустили рекомендации по выбору бахчевых. Специалисты отмечают, что у спелого арбуза звук при постукивании не звонкий и не глухой, а скорее средний и напоминает вибрацию. При выборе нужно обратить внимание на земляное пятно — оно должно быть ярко-желтого цвета. Это свидетельствует о том, что арбуз был собран вовремя.