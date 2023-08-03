Где в Тюмени продают самые вкусные арбузы?

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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О всем мире сегодня, 3 августа, отмечают День арбуза. В Тюменской области сезон этой ягоды начинается традиционно в конце июля — начале августа. Считается, что именно в конце лета арбузы самые сладкие и вкусные, к тому же доступные по цене.
В начале июня килограмм ягодки стоил в областной столице в районе ста рублей — арбузы в регион везли преимущественно из Ирана. Сегодня цены снизились более чем в три раза — в магазинах арбузы продают по 33-37 рублей за килограмм. На рынках стоимость немногим выше — 40-45, но можно найти и по цене в районе 30 рублей. Везут в областную столицу ягоду из Казахстана, Таджикистана, Кубани.
Пока цены кусаются лишь на так называемые экзотические ягоды — желтые арбузы, бессемянные, оранжевые. Из стоимость колеблется от 68 до 90 рублей за килограмм.
По словам тюменцев, самые вкусные арбузы продают на рынках. В магазинах встретить сладкий арбуз — это лотерея. И порой даже не спасают народные методы по выбору вкусной ягоды.
«Вчера купила в „Пятерочке“ арбуз — очень сладкий и вкусный», — рассказывает тюменка Татьяна Н.
«Покупали в гипермаркете арбуз — стучали, на пятно смотрели. А по итогу у него оказался несладким, будто перезревшим. Пришлось выбросить», — посетовал Сергей К.
Между тем, в Роскачестве выпустили рекомендации по выбору бахчевых. Специалисты отмечают, что у спелого арбуза звук при постукивании не звонкий и не глухой, а скорее средний и напоминает вибрацию. При выборе нужно обратить внимание на земляное пятно — оно должно быть ярко-желтого цвета. Это свидетельствует о том, что арбуз был собран вовремя.
Тюменцам не рекомендуют приобретать разрезанные уже на куски ягоды, а также в местах несанкционированной торговли.