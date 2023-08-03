nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Изображение материала

Где в Тюмени продают самые вкусные арбузы?

3 августа 2023, 08:57
Фото: 1MI
С начала лета цены на арбузы упали в три раза.
Сюжет
Тюмень

О всем мире сегодня, 3 августа, отмечают День арбуза. В Тюменской области сезон этой ягоды начинается традиционно в конце июля — начале августа. Считается, что именно в конце лета арбузы самые сладкие и вкусные, к тому же доступные по цене.

В начале июня килограмм ягодки стоил в областной столице в районе ста рублей — арбузы в регион везли преимущественно из Ирана. Сегодня цены снизились более чем в три раза — в магазинах арбузы продают по 33-37 рублей за килограмм. На рынках стоимость немногим выше — 40-45, но можно найти и по цене в районе 30 рублей. Везут в областную столицу ягоду из Казахстана, Таджикистана, Кубани.

Пока цены кусаются лишь на так называемые экзотические ягоды — желтые арбузы, бессемянные, оранжевые. Из стоимость колеблется от 68 до 90 рублей за килограмм.

Фото: 1MI

По словам тюменцев, самые вкусные арбузы продают на рынках. В магазинах встретить сладкий арбуз — это лотерея. И порой даже не спасают народные методы по выбору вкусной ягоды.

«Вчера купила в „Пятерочке“ арбуз — очень сладкий и вкусный», — рассказывает тюменка Татьяна Н.
«Покупали в гипермаркете арбуз — стучали, на пятно смотрели. А по итогу у него оказался несладким, будто перезревшим. Пришлось выбросить», — посетовал Сергей К.
Фото: ЧС Тюмень

Между тем, в Роскачестве выпустили рекомендации по выбору бахчевых. Специалисты отмечают, что у спелого арбуза звук при постукивании не звонкий и не глухой, а скорее средний и напоминает вибрацию. При выборе нужно обратить внимание на земляное пятно — оно должно быть ярко-желтого цвета. Это свидетельствует о том, что арбуз был собран вовремя.

Тюменцам не рекомендуют приобретать разрезанные уже на куски ягоды, а также в местах несанкционированной торговли.

Читайте также:
Детям из семьи убитой в Тюмени Насти Муравьевой ищут приемных родителейТюменская компания построила самый маленький дом в миреВ одном из тюменских водоемов нашли кишечную палочку
#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Цены#Арбуз#Видео#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Грибной бум: тюменцы вывозят из леса дикоросы багажниками
Сегодня, 05:12
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Вчера, 01:00
Драма в селе Агарак: сразу три односельчанина погибли в СВО
Вчера, 14:52
«Мама, прости»: каждый четвертый самоубийца в Тюменской области — ребенок
Сегодня, 01:03
«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался
Вчера, 12:10
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 августа
Сегодня, 02:25