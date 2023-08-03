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В одном из тюменских водоемов нашли кишечную палочку

3 августа 2023, 07:20
Фото: Типичная Тюмень
Еще в шести зафиксировано химическое превышение уровня потребления кислорода.
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Тюмень

В тюменском пруду Войновский обнаружили кишечную палочку и колиформные бактерии. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Превышение уровня потребления кислорода выявлено в воде озер Круглое, Цимлянское, Липовое (7 километр Велижанского тракта) и пруда Утиный, Плехановский, Войновский. Купаться в вышеперечисленных местах запрещено.

В Роспотребнадзоре отмечают, что безопасной для водных процедур признана вода в 12 водоемах, расположенный на территории Тюменской области. В их числе:

  • акватория пруда Лесной (база отдыха «Пруд Лесной»);
  • озеро Липовое (Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт);
  • акватория озера Андреевское на 21 км Ялуторовского тракта;
  • акватория озера Верхнее Кривое (Верхний Бор);
  • акватория озера Арсеньевское („Ребячья республика“);
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;
  • акватория озера Полушинское на 42-м км автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области;
  • акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта;
  • озеро Малая Старица МАУДО (ООО ДСОЛ „Дружба“);
  • акватория озера Нижнее Кривое („Серебряный бор“);
  • акватория озера Якушкино („Серебряный бор“);
  • акватория озера Сингуль (Ялуторовск).
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени идет работа по разработке муниципальных пляжей. Где именно и когда оборудуют места для отдыха горожан пока неизвестно.

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