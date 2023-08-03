В одном из тюменских водоемов нашли кишечную палочку

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
В тюменском пруду Войновский обнаружили кишечную палочку и колиформные бактерии. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Превышение уровня потребления кислорода выявлено в воде озер Круглое, Цимлянское, Липовое (7 километр Велижанского тракта) и пруда Утиный, Плехановский, Войновский. Купаться в вышеперечисленных местах запрещено.
В Роспотребнадзоре отмечают, что безопасной для водных процедур признана вода в 12 водоемах, расположенный на территории Тюменской области. В их числе:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени идет работа по разработке муниципальных пляжей. Где именно и когда оборудуют места для отдыха горожан пока неизвестно.