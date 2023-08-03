В Тюмени построят новый цех металлообработки за 60 милллионов рублей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Цех металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли построят в Тюмени к 2027 году. Проект реализует производственное предприятие «Восход».
Новый цех даст дополнительно городу более 30 новых рабочих мест. По предварительным данным, минимальный размер инвестиций составит 60 миллионов рублей.
«Мы видим потенциал для развития в этом направлении, наши действующие помещения загружены, возможностей для расширения нет. Поэтому возникла потребность в дополнительных площадях. Планируем не только построить производственный цех металлообработки, но и приобрести специализированное оборудование», — сообщил руководитель предприятия «Восход» Ильнур Мирхасанов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области построят центр по ремонту грузовых автомобилей. Новое предприятие расположится на земельном участке по Велижанскому тракту.