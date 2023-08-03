Тюменские власти планируют обустроить бесплатные пляжи

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В Тюмени могут появиться новые муниципальные пляжи. Об этом сообщил руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков во время прямого эфира в сообществе «ЦУР Тюменской области».
По его словам, в настоящее время идет работа по развитию новых зон отдыха. Точная дата открытия пока неизвестна.
В администрации Тюмени, в свою очередь ранее сообщали, что для открытия пляжа должны быть выполнены определенные условия. В частности, качество поверхностных вод, площадь прибрежной полосы, глубина и так далее должны соответствовать нормативам. В настоящее время в условиях сложившейся застройки города площадь прибрежной территории недостаточна для размещения инфраструктуры необходимой для организации купания.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным реестра водных объектов Тюмени, в черте города располагается 39 водоемов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два её притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи. По мнению гидрологов, большую часть из них можно сделать пригодными для водных процедур. Но это потребует немалых затрат, поэтому сегодня горожане купаются либо на платных пляжах, либо в запрещенных местах.
К сожалению, с начала купального сезона в тюменских водоемах утонули 23 человека, 8 из которых — дети.