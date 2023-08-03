Тюменские власти планируют обустроить бесплатные пляжи

Ранее «Наш Город» писал, что по данным реестра водных объектов Тюмени, в черте города располагается 39 водоемов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и два её притока (реки Тюменка и Бабарынка), ручей Ключи. По мнению гидрологов, большую часть из них можно сделать пригодными для водных процедур. Но это потребует немалых затрат, поэтому сегодня горожане купаются либо на платных пляжах, либо в запрещенных местах.