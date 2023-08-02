В Тюмени построят крупный центр по центр по ремонту грузовиков

Между тем в областной столице ещё много долгостроев. Одно из них 15-этажное здание дома на улице 70 лет Октября, 9/1. Стоимость строения составляет 37 миллионов рублей. Сейчас местные власти в очередной, четвертый раз, пытается продать долгострой. Прием заявок от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 6 сентября. Недостроенный многоэтажный дом по улице 70 лет Октября первый раз выставили на продажу год назад — в июле 2022 года. Тогда за него была назначена цена 73,6 миллионов рублей. В декабре здание продавали за 56,3 миллиона рублей, в марте этого года — за 56,3 миллиона рублей. Все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Строительство объекта ранее вела компания «СтройЛюкс». Однако из-за того, что у компании закончился срок аренды земельного участка, на котором возводили дом, стройка была заморожена. А после готовую на 50% многоэтажку изъяли по решению Арбитражного суда для последующей продажи на аукционе.