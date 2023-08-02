В Тюмени построят крупный центр по центр по ремонту грузовиков

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Многофункциональный центр по ремонту грузовых автомобилей построят в Тюмени. В проект вложится «ЕТС Трейд». Объект появится на Велижанском тракте рядом с ООО «Фармасинтез-Тюмень». В проект планируют инвестировать 486 млн рублей.
«Несмотря на введение ограничительных мер со стороны недружественных стран, мы смогли перестроить свои логистические цепочки для бесперебойного обеспечения заказчиков запасными частями и ремонтными технологиями», — сообщил совладелец «ЕТС Трейд» Александр Джатиев.
Для строительства офиса уже подобрали земельный участок, были предложены варианты технологического присоединения к инженерным коммуникациям. В настоящее время идёт планировка подъездных путей к объекту, сообщает информцентр правительства региона.
Для строительства офиса уже подобрали земельный участок, были предложены варианты технологического присоединения к инженерным коммуникациям. В настоящее время идёт планировка подъездных путей к объекту, сообщает информцентр правительства региона.
1 августа «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени проведут реновацию у ТЦ «Галерея Вояж», работы выполнит СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-27». Организация проведёт КРТ в зонах улиц Кемеровской — Саратовской — Рылеева — Тюменской — Мориса Тореза. В этом районе расположен ТЦ. Компания выполнит работы за 8 лет. Ей предстоит снести почти 90 зданий и построить новые. Здесь появятся школы, детские сады на 115 мест каждый. В районе улицы Мориса Тореза города Тюмени разместят игровые и вспомогательные площадки дошкольных образовательных организаций.
Между тем в областной столице ещё много долгостроев. Одно из них 15-этажное здание дома на улице 70 лет Октября, 9/1. Стоимость строения составляет 37 миллионов рублей. Сейчас местные власти в очередной, четвертый раз, пытается продать долгострой. Прием заявок от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 6 сентября. Недостроенный многоэтажный дом по улице 70 лет Октября первый раз выставили на продажу год назад — в июле 2022 года. Тогда за него была назначена цена 73,6 миллионов рублей. В декабре здание продавали за 56,3 миллиона рублей, в марте этого года — за 56,3 миллиона рублей. Все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Строительство объекта ранее вела компания «СтройЛюкс». Однако из-за того, что у компании закончился срок аренды земельного участка, на котором возводили дом, стройка была заморожена. А после готовую на 50% многоэтажку изъяли по решению Арбитражного суда для последующей продажи на аукционе.