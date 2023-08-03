В Зареке в Тюмени выставили на продажу известный ТЦ

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар» на Газовиков. Здание площадью более 1 тысячи квадратных метров продают за 80 миллионов рублей.
В опубликованном объявлении указано, что продаются два этажа: площадь первого 805 «квадратов», площадь второго — 267 квадратных метров.
Собственник отмечает, что торговый центр расположен в густо заселенном районе, имеет отдельную входную группу.
«Арендаторами являются федеральные сети — Пятерочка, Фианит-ломбард, настоящая пекарня, что создает бешеный трафик», — отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили пекарню в Матмассах. Новому собственнику достанутся производственные помещения площадью около 1 тысячи квадратных метров. Стоимость бизнеса составляет 65 миллионов рублей.