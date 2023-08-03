Компания «Этажи» не получила разрешение на строительство головного офиса

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Администрация Тюмени не выдала компании «Этажи» разрешение на строительство головного офиса. Объект площадью 10 тысяч квадратных метров планировали возвести в границах улиц Володарского — Республики — Челюскинцев.
Основатель компании Ильдар Хусаинов заявлял о планах по строительству головного офиса в Тюмени еще два года назад. В 2022 год он сообщил, что проектная документация по строительству уже готова. К возведению объекта приступят в 2023–2024 годах, на работы будет потрачено порядка полумиллиарда рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае этого года Ильдар Хусаинов заявлял, что «Этажи» планируют уйти из Тюмени из-за сложностей ведения бизнеса в регионе. Позже он мнение изменил и сообщил, что компания останется в Тюмени.