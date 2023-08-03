Компания «Этажи» не получила разрешение на строительство головного офиса

Основатель компании Ильдар Хусаинов заявлял о планах по строительству головного офиса в Тюмени еще два года назад. В 2022 год он сообщил, что проектная документация по строительству уже готова. К возведению объекта приступят в 2023–2024 годах, на работы будет потрачено порядка полумиллиарда рублей, пишет РБК Тюмень.