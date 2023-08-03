До конца лета в Тюмени сократят более 150 человек

По данным департамент труда и занятости населения, на 27 июля тюменские организации предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в августе 152 сотрудников. Основная часть компаний, в которых пройдут сокращения, — организации где запланированы, связанные со слиянием, присоединением, разделением, пишет 72.ру.