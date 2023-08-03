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До конца лета в Тюмени сократят более 150 человек

3 августа 2023, 04:40
Фото: 1MI
Сокращения пройдут с отраслях образования и госуправления.
Сюжет
Тюмень

Более 150 работников тюменских компаний попадут под сокращения до конца лета. Большая часть из них работает в сферах обрабатывающих производств, образования, государственного управления.

По данным департамент труда и занятости населения, на 27 июля тюменские организации предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в августе 152 сотрудников. Основная часть компаний, в которых пройдут сокращения, — организации где запланированы, связанные со слиянием, присоединением, разделением, пишет 72.ру.

Кому в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список вакансий с заработной платой свыше 200 тысяч рублей. В перечень вошли вакансии водители, менеджеры, инженеры, сварщики, машинисты.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Работа#Сокращения#Сокращение штата#Тюменская область
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