До конца лета в Тюмени сократят более 150 человек

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Более 150 работников тюменских компаний попадут под сокращения до конца лета. Большая часть из них работает в сферах обрабатывающих производств, образования, государственного управления.
По данным департамент труда и занятости населения, на 27 июля тюменские организации предоставили сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении в августе 152 сотрудников. Основная часть компаний, в которых пройдут сокращения, — организации где запланированы, связанные со слиянием, присоединением, разделением, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список вакансий с заработной платой свыше 200 тысяч рублей. В перечень вошли вакансии водители, менеджеры, инженеры, сварщики, машинисты.