«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался

Он полагает, что Тюмень может дать «классный старт», но профессионалов удержать здесь сложно. Талантливые люди уезжают, в том числе и в Москву. По его мнению, многие местные жители вряд ли обрадовались бы, если бы Тюмень стала столицей. Городу не хватает общего видения и единой концепции развития. В подобных условиях сложно сохранить старые деревянные дома, которые находятся в центре областной столицы. В городе нет удобной современной застройки, город всё больше тяготеет к гигантомании. Здесь не «самый лучший театр», а «самый большой», а набережная «длинная, самая гранитная».