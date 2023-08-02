«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Москва уже больше ста лет является столицей страны. Как подметил рэпер Гуф в 2009 году, «она немного устала». В журнале «Сноб» свою точку зрения высказал режиссер Данил Чащин (ранее жил в Тюмени). Сейчас он живёт в Москве и вспоминает о бывшей девушке, которая находится в областной столице.
«Мы с ней расстались три года назад, но у нас остается какая-то любовь на расстоянии. Моя нынешняя не против, что я иногда уезжаю и встречаюсь с бывшей. И я до сих пор не понимаю бывшая она или бывший… мой или моя… Я говорю про тебя… Тюмень». Если бы Тюмень вдруг стала столицей, возможно, у наших отношений было бы будущее. Сейчас, вспоминая свой отъезд, я понимаю, что уезжал не в Москву, а именно в столицу — место, которое подходило мне по ритму, которое могло дать мне возможности, а главное, выбор. Вопросы «куда пойти в Москве?» и «куда пойти в Тюмени?» имеют диаметрально противоположное значение», — заметил молодой режиссер Данил Чащин.
Он полагает, что Тюмень может дать «классный старт», но профессионалов удержать здесь сложно. Талантливые люди уезжают, в том числе и в Москву. По его мнению, многие местные жители вряд ли обрадовались бы, если бы Тюмень стала столицей. Городу не хватает общего видения и единой концепции развития. В подобных условиях сложно сохранить старые деревянные дома, которые находятся в центре областной столицы. В городе нет удобной современной застройки, город всё больше тяготеет к гигантомании. Здесь не «самый лучший театр», а «самый большой», а набережная «длинная, самая гранитная».
«Если бы Тюмень стала столицей России… Наверное, тогда бы деньги от нефти и газа оставались в регионе, а не утекали в Москву. То же самое было бы с талантливыми и предприимчивыми людьми. Значит ли это, что тогда Тюмень стала бы зеркалом Москвы, очередным городом, собирающим ресурсы с остальной страны? Хочется верить, что нет», — заключает Данил Чащин.
Он полагает, что при изменении статуса города все больше людей уезжало бы в Сибирь. Городская инфраструктура с растущим населением могла бы не справиться. Возможно, требовалось бы найти решение для транспортных проблем. Данил Чащин отметил, что по Тюмени ходила легенда о занижении численности населения «чтобы не строить метро». Сейчас городу не хватает общего видения и единой концепции развития. Нет интересных арт-объектов и известных зданий, которые привлекают внимание. В регионе может развиваться кинематограф, но «нужна своя школа, которая растит хороших профессионалов».
Ранее «Наш город» сообщал, что через 17 лет областная столица превратится в мегаполис. К этому времени (в 2040 году) строители должны построить второе транспортное. Эти данные указаны в Генеральном плане города. Новая дорога соединит несколько трасс. Подходы к новой Объездной будут расположены между двумя крупными районами — «Комарово Парк» и Патрушева. Протяженность дороги составит около трех километров.