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За какую работу тюменцам готовы платить больше 250 тысяч ежемесячно

1 августа 2023, 04:40
Фото: 1MI
В списке вакансий пять профессий.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области озвучили список профессий, представителям которых готовы платить ежемесячно более 200 тысяч рублей. В перечень попали водители, менеджеры по оптовым продажам нефтепродуктов, инженеры-конструкторы.

Так, водителю на полуприцепе с опытом работы не менее года на негабаритном трале обещают 200-260 тысяч рублей. Будущему сотруднику предстоит работать вахтовым методом на месторождениях.

Менеджеру по оптовым продажам нефтепродуктов предлагают с опытом активных продаж предлагают заработную плату до 250 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен развивать клиентскую базу, проводить документальное сопровождение сделок. Предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим опыт работы на рынке нефтепродуктов и понимание конъюнктуры регионального рынка нефтепродуктов в ЯНАО-ХМАО.

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До 200 тысяч рублей может заработать инженер-конструктор компании, занимающейся оконными системами. В должностные обязанности входят расчет коммерческих предложений для заказчика и ведение объекта до полной готовности.

Также до 200 тысяч рублей готовы платить в Тюмени сварщикам и машинистам экскаваторов. От будущих соискателей требуется опыт работы не менее одного года.

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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не вошла в число регионов-лидеров России по доступности бензина. По данному показателю она заняла 16 место. На первых местах расположились Ямал, Москва и Чукотка.

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