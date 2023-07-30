nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Изображение материала

Кому в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно?

30 июля 2023, 11:42
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут инженера на зарплату до 147 тысяч рублей

В списке самых высокооплачиваемых вакансий инженеры, бортпроводники и начальники.
Сюжет
Тюмень

Более 900 вакансий с заработной платой свыше 100 тысяч рублей представлено в Тюменской области. Самые высокие заработки обещают замначальникам строительства, инженерам, директорам по производству, высокомонтажникам и бортпроводникам.

Заместителю начальника управления по строительству в Тюмени готовы платить до 178 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее пяти лет и высшее образование по специальности «Архитектура и строительство». В должностные обязанности замначальника будет входить проверка проектной и рабочей документации в рамках своей компетенции по курируемым объектам.

Ведущему инженеру готовы платить до 165 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом в Уватском районе на месторождении. Директору по производству обещают заработную плату в размере от 100 до 150 тысяч рублей, высокомонтажникам — до 100 тысяч рублей.

Бортпроводникам-инспекторам с высшим образованием и опытом работы от 1 года предлагают работу с заработной платой 100 тысяч рублей. В должностные обязанности будущего сотрудника будет входить контроль за работой бортпроводников, контроль загружаемых на борт воздушного судна грузов, бортовых запасов, багажа, а также предотвращение противоправных действий.

В Тюмени неизвестный мужчина разгромил припаркованный Lexus
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в жителей Тюменской области приглашают на работу в Липецкую область на сбор яблок. За вахту продолжительностью два месяца обещают заработок в размере 230 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюмени во время празднования Дня города на набережной подрались две женщиныНа пешеходной улице Дзержинского стартовал фестиваль «Сны улиц»«Сбегает не в первый раз»: в Ишиме прекращены поиски пропавшего 13-летнего подростка
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Заработная плата#Тюменская область
Подпишитесь
Самый лучший день. Как Тюмень отметила 437-летие
Вчера, 19:13
«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
28 июля, 08:15
«Присмотритесь к своим детям»: в Тюменской области растет число педофилов
28 июля, 01:00
«Хотите утонуть? Вам сюда!»: где и почему тонут жители Тюменской области
28 июля, 07:12
Тюменские медики перечислили самые распространенные виды рака
Вчера, 11:59
Это случится через неделю: тюменцам обещают в августе ливневые дожди
Вчера, 04:56