Кому в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно?

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Более 900 вакансий с заработной платой свыше 100 тысяч рублей представлено в Тюменской области. Самые высокие заработки обещают замначальникам строительства, инженерам, директорам по производству, высокомонтажникам и бортпроводникам.
Заместителю начальника управления по строительству в Тюмени готовы платить до 178 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее пяти лет и высшее образование по специальности «Архитектура и строительство». В должностные обязанности замначальника будет входить проверка проектной и рабочей документации в рамках своей компетенции по курируемым объектам.
Ведущему инженеру готовы платить до 165 тысяч рублей. Правда, работать предстоит вахтовым методом в Уватском районе на месторождении. Директору по производству обещают заработную плату в размере от 100 до 150 тысяч рублей, высокомонтажникам — до 100 тысяч рублей.
Бортпроводникам-инспекторам с высшим образованием и опытом работы от 1 года предлагают работу с заработной платой 100 тысяч рублей. В должностные обязанности будущего сотрудника будет входить контроль за работой бортпроводников, контроль загружаемых на борт воздушного судна грузов, бортовых запасов, багажа, а также предотвращение противоправных действий.
Ранее «Наш Город» писал, что в жителей Тюменской области приглашают на работу в Липецкую область на сбор яблок. За вахту продолжительностью два месяца обещают заработок в размере 230 тысяч рублей.