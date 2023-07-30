Кому в Тюмени готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно?

Заместителю начальника управления по строительству в Тюмени готовы платить до 178 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы не менее пяти лет и высшее образование по специальности «Архитектура и строительство». В должностные обязанности замначальника будет входить проверка проектной и рабочей документации в рамках своей компетенции по курируемым объектам.