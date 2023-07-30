Работодатели заплатят тюменцам до 230 тысяч рублей за сбор яблок

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Тюменской области ищут желающих поехать в Липецкую область на сбор яблок. За работу обещают платить от 90 до 230 тысяч рублей. Такая вакансия опубликована на портале «Работа России».
В приглашении указано, что трудиться предстоит в известной компании «Агроном-сад». Опыт работы не требуется, предоставляется жилье с горячим душем, прачечной, трехразовое полноценное горячее питание. Выплаты заработной платы производятся два раза в месяц. Предусмотрены бонусы.
Отмечено, что продолжительность вахты можно выбрать самостоятельно — 30, 45 или 60 дней. Сбор яблок начнется с 15 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла 14 место среди регионов России по числу семей со средним достатком. Доля таких семей составила 15% от общего количества населения.