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Работодатели заплатят тюменцам до 230 тысяч рублей за сбор яблок

30 июля 2023, 04:13
Фото: 1MI
Работать предстоит вахтовым методом в Липецкой области.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области ищут желающих поехать в Липецкую область на сбор яблок. За работу обещают платить от 90 до 230 тысяч рублей. Такая вакансия опубликована на портале «Работа России».

В приглашении указано, что трудиться предстоит в известной компании «Агроном-сад». Опыт работы не требуется, предоставляется жилье с горячим душем, прачечной, трехразовое полноценное горячее питание. Выплаты заработной платы производятся два раза в месяц. Предусмотрены бонусы.

Отмечено, что продолжительность вахты можно выбрать самостоятельно — 30, 45 или 60 дней. Сбор яблок начнется с 15 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла 14 место среди регионов России по числу семей со средним достатком. Доля таких семей составила 15% от общего количества населения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Работа#Тюменская область
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