На пешеходной улице Дзержинского стартовал фестиваль «Сны улиц»

На пешеходном бульваре по улице Дзержинского сегодня проходит 18-й Всероссийский фестиваль уличных театров «Сны улиц». На протяжении 20 лет мероприятие ежегодно проходит в областной столице. Участие в нем принимают коллективы России и всего мира, от Аргентины до Австралии.