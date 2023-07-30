На пешеходной улице Дзержинского стартовал фестиваль «Сны улиц»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
На пешеходном бульваре по улице Дзержинского сегодня проходит 18-й Всероссийский фестиваль уличных театров «Сны улиц». На протяжении 20 лет мероприятие ежегодно проходит в областной столице. Участие в нем принимают коллективы России и всего мира, от Аргентины до Австралии.
«За годы „Сны улиц“ стал визитной карточкой Тюменской области. Фестиваль притягивает все больше туристов из других регионов. Это яркий праздник, который превращает Тюмень в театр под открытым небом, дарит радость и вдохновение. Великий мим XX века Марсель Марсо говорил, что каждое искусство ищет опыт и совершенство. Желаю фестивалю „Сны улиц“ продолжать свой увлекательный творческий поиск, прирастать поклонниками и городами», — отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Для тюменцев подготовлены спектакли, театральные шествия, зажигательные танцы и творческие мастер-классы. Жителей и гостей Тюмени ждут на фестивале «Сны улиц» до 21:00. Вход свободный.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 29 июля, в Тюмени состоялся концерт группы «Любэ», посвященной празднованию Дня города. На площади 400-летия собрались тысячи тюменцев. Почетными гостями праздника стали семьи героев, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции.