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В Тюмени во время празднования Дня города на набережной подрались две женщины

30 июля 2023, 09:53
Фото: Тюмень. Администрация города.
Конфликт между дамами произошел после праздничного фейерверка.
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Тюмень
Видео: ЧП Тюмень

Завершение празднования 437-летия Тюмени, как хорошая свадьба, без драки не обошлось. На городской набережной потасовку устроили две женщины.

По словам очевидцев, одна из них украла у второй мобильный телефон. Карманницу «поймали за руку». Разнимать дерущихся дам пришлось прохожим. Телефон вернули законной владелице, а воришка убежала.

«Смешная праздничная драка с шариком в руке. Тамада весёлый и конкурсы интересные», — вынесли резюме происходящему тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на набережной состоялся праздничный фейерверк. Залпы прогремели в честь бессмертного подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы. Организатором пиротехнического шоу в этом году выступил благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири».

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