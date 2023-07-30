В Тюмени во время празднования Дня города на набережной подрались две женщины

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Завершение празднования 437-летия Тюмени, как хорошая свадьба, без драки не обошлось. На городской набережной потасовку устроили две женщины.
По словам очевидцев, одна из них украла у второй мобильный телефон. Карманницу «поймали за руку». Разнимать дерущихся дам пришлось прохожим. Телефон вернули законной владелице, а воришка убежала.
«Смешная праздничная драка с шариком в руке. Тамада весёлый и конкурсы интересные», — вынесли резюме происходящему тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на набережной состоялся праздничный фейерверк. Залпы прогремели в честь бессмертного подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы. Организатором пиротехнического шоу в этом году выступил благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири».