В Тюмени во время празднования Дня города на набережной подрались две женщины

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на набережной состоялся праздничный фейерверк. Залпы прогремели в честь бессмертного подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции, которые сегодня вносят главный вклад в дело Победы. Организатором пиротехнического шоу в этом году выступил благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири».