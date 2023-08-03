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Грибной бум: тюменцы вывозят из леса дикоросы багажниками

3 августа 2023, 05:12
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
Любители «тихой охоты» отмечают, что грибов много, но часто встречаются червивые.
Сюжет
Тюмень
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Жители Тюменской области продолжают выносить ведрами, коробками и вывозить целыми багажниками грибы из леса. По словам любителей «тихой охоты», грибов в этом году много, но грибников также немало.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Много переросших и червивых грибов. Белые (боровики) 50% нормальные, 50% — червивые», — сообщают тюменцы.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Грибники урожайными местами называют Старотобольский, Салаирский, Ирбитский, Московский тракты, Ишимский и Нижнетавдинский, Голышмановский районы (рядом с селом Боровлянка), Тюменский район — грибы имеются в лесу недалеко от поселка Богандинский.

Фото: Ишим пере Подслушано
«Собрали за час максимум», — хвастаются корзиной «красноголовиков» тюменцы.

Также тюменские грибники выезжают за сбором урожая в Курганскую и Свердловскую области.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«В Тугулыме за час собрали три ведра грибов. Все крепкие, без червяков», — сообщила Ольга Д.
Тюменские грибники раскрыли самые урожайные места
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах созрела черника. Ягодники отмечают, что в этом году черника растет локально. По заверениям тюменцев, ягода точно есть в лесу по Червишевскому тракту, за «Распутинскими банями».

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Грибы#Грибники#Валентина Бурнашева
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