Грибной бум: тюменцы вывозят из леса дикоросы багажниками

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Жители Тюменской области продолжают выносить ведрами, коробками и вывозить целыми багажниками грибы из леса. По словам любителей «тихой охоты», грибов в этом году много, но грибников также немало.
«Много переросших и червивых грибов. Белые (боровики) 50% нормальные, 50% — червивые», — сообщают тюменцы.
Грибники урожайными местами называют Старотобольский, Салаирский, Ирбитский, Московский тракты, Ишимский и Нижнетавдинский, Голышмановский районы (рядом с селом Боровлянка), Тюменский район — грибы имеются в лесу недалеко от поселка Богандинский.
«Собрали за час максимум», — хвастаются корзиной «красноголовиков» тюменцы.
Также тюменские грибники выезжают за сбором урожая в Курганскую и Свердловскую области.
«В Тугулыме за час собрали три ведра грибов. Все крепкие, без червяков», — сообщила Ольга Д.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах созрела черника. Ягодники отмечают, что в этом году черника растет локально. По заверениям тюменцев, ягода точно есть в лесу по Червишевскому тракту, за «Распутинскими банями».