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Тюменские полицейские обвинили главу отдела в коррупции и злоупотреблениях

19 июля 2019, 10:21
Фото: 1Mi
Полицейские Голышмановского райотдела заявляют, что глава отдела Александр Лазарев коррупционер.
Сюжет
Полиция

Открытое анонимное письмо силовики разместили в паблике «Омбудсмен полиции». Они утверждают, что руководство выдаёт премии только определенным сотрудникам и часть этих денег оставляет себе. При этом «суммы приличные, от 80 до 120 тысяч рублей». Тех, кто выступает против таких порядков Лазарев «начинает всячески гнобить» и унижать.

Глава отдела принимает некоторых сотрудников на работу по знакомству. Даже «водитель Лазарева» смог трудоустроить своего сына на должность старшего инспектора дорожного надзора. Утверждается, что молодой человек на тот момент не имел необходимого опыта работы. Должность инспектора ДПС занимает его дочь.

Полицейские заявляют, что из «лучшего в области» Голышмановский райотдел превратился в «посмешище и цирк». Силовики отмечают, что неоднократно обращались в региональное УМВД, но ситуация не изменилась.

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#Новости#Полиция#Коррупция#Соцсети#Александр Мязин#Происшествия
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