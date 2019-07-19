Тюменские полицейские обвинили главу отдела в коррупции и злоупотреблениях

Открытое анонимное письмо силовики разместили в паблике «Омбудсмен полиции». Они утверждают, что руководство выдаёт премии только определенным сотрудникам и часть этих денег оставляет себе. При этом «суммы приличные, от 80 до 120 тысяч рублей». Тех, кто выступает против таких порядков Лазарев «начинает всячески гнобить» и унижать.