В театре кукол тюменцам покажут спектакль 18+

В октябре на сцене тюменского театра кукол состоится премьера спектакля для взрослых. Билеты на спектакль «Мастер и Маргарита» будут самыми дорогими. Цена дойдет до полутора тысяч. При том, что средняя цена на детский спектакль составляет 500 рублей. Кроме того, история будет показана в вечернее время и ориентирована за аудиторию, старше 18 лет.