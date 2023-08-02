nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Изображение материала

В театре кукол тюменцам покажут спектакль 18+

2 августа 2023, 03:28
Фото: 1MI
в театре кукол покажут дорогой спектакль для взрослых
Цена на представление вырастет до полутора тысяч рублей.

В октябре на сцене тюменского театра кукол состоится премьера спектакля для взрослых. Билеты на спектакль «Мастер и Маргарита» будут самыми дорогими. Цена дойдет до полутора тысяч. При том, что средняя цена на детский спектакль составляет 500 рублей. Кроме того, история будет показана в вечернее время и ориентирована за аудиторию, старше 18 лет.

Главой Тюменского театра кукол стал депутат гордумы Тюмени
Узнать подробнее
— В основе спектакля «Мастер и Маргарита» легендарный роман Михаила Булгакова о любви и нравственном долге, о преданности и предательстве, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением, порывом к свету и добру, — сообщается на сайте театра кукол.

Отмечается, что спектакль создается для взрослой публики. Он будет показан в вечерние часы, тогда как спектакли для детей идут днем. В пресс-службе театра сообщили, что зрителя порадуют потрясающими куклами и декорациями.

Премьера спектакля запланирована на 13 октября.

В тюменской Зареке построят оперный театр и храм
Узнать подробнее

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что театр кукол ищет реквизит для спектакля. Для постановки искали старый телефон, медицинскую каталку и макет скелета человека.

Читайте также:
Опубликованы зарплаты руководителей тюменских театров, музеев и библиотекВ репертуаре тюменского театра теперь спектакли не только на русском языкеДва тюменских театра получили 2 млн рублей на спектакли связанных с Петром ЕршовымПостановка тюменского театра победила на «Коляда-Plays»
#Анастасия Ильина#Спектакли#Театр кукол#Тюменский Театр кукол#Развлечения
Подпишитесь
«Я здесь не чужая»: как живут в Тюмени украинские переселенцы
Вчера, 01:04
«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВО
Вчера, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 2 августа
Сегодня, 02:18
«Если отдых затянулся»: психолог рассказала, как тюменцам не уволиться после отпуска
Вчера, 09:37
«Будет больно»: публикуем график магнитных бурь на август 2023
Вчера, 09:07
В июле погода в Тюмени побила 30-летний рекорд по жаре
Вчера, 07:22