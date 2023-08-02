В театре кукол тюменцам покажут спектакль 18+

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В октябре на сцене тюменского театра кукол состоится премьера спектакля для взрослых. Билеты на спектакль «Мастер и Маргарита» будут самыми дорогими. Цена дойдет до полутора тысяч. При том, что средняя цена на детский спектакль составляет 500 рублей. Кроме того, история будет показана в вечернее время и ориентирована за аудиторию, старше 18 лет.
— В основе спектакля «Мастер и Маргарита» легендарный роман Михаила Булгакова о любви и нравственном долге, о преданности и предательстве, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением, порывом к свету и добру, — сообщается на сайте театра кукол.
Отмечается, что спектакль создается для взрослой публики. Он будет показан в вечерние часы, тогда как спектакли для детей идут днем. В пресс-службе театра сообщили, что зрителя порадуют потрясающими куклами и декорациями.
Премьера спектакля запланирована на 13 октября.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что театр кукол ищет реквизит для спектакля. Для постановки искали старый телефон, медицинскую каталку и макет скелета человека.