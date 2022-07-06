Постановка тюменского театра победила на «Коляда-Plays»

В рамках национального проекта в Тюменской области регулярно проводятся различные выставки, фестивали, конкурсы. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах как регионального, так и федерального значения, участвуют в фестивалях, а победители получают на свои проекты гранты от правительства области и страны. А два года назад Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры.