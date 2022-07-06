Постановка тюменского театра победила на «Коляда-Plays»

Всего на смотр заявились порядка 150 коллективов, но жесткий отбор Николая Коляды смогли преодолеть лишь 26 постановок из 18 городов России и Казахстана. Спектакль «Вий. Легенда» выиграл Гран-при фестиваля.
Организатор фестиваля Николай Коляда рассказал, что когда он увидел «Вий», то сразу понял, что постановка имеет все шансы получить гран-при. Режиссер Ринат Кияков значительно переработал пьесу Валерия Шергина, добавив несколько мотивов из других гоголевских повестей. А костюмы и декорации в духе фильмов Гильермо дель Торо уж точно никого не оставили равнодушным.
Очередной показ «Вий. Легенда» на сцене молодёжного театра «Ангажемент» состоится 22 июля.
Напомним, сейчас в Тюменской области действуют несколько театров: Тюменский драматический театр, «Ангажемент», Тобольский театр имени Ершова и центр «Космос» и другие.
В рамках национального проекта в Тюменской области регулярно проводятся различные выставки, фестивали, конкурсы. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах как регионального, так и федерального значения, участвуют в фестивалях, а победители получают на свои проекты гранты от правительства области и страны. А два года назад Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры.