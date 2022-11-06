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В репертуаре тюменского театра теперь спектакли не только на русском языке

6 ноября 12:54
Фото: телеграм-канал Александра Моора

В тюменском МТЦ «Космос» со сцены говорят на разных языках народов России

В городском театре рассказывают истории национальностей, проживающих на территории в России. Артисты разных регионов выходят на сцену и выступают на родном языке. Мероприятие проходит в рамках проекта, приуроченного ко Дню народного единства — «Кто я и откуда?».
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Тюмень

В качестве организатора проекта выступил театральный центр «Космос», куда съехались артисты, сценаристы и актеры из разных уголков России.

Представители разных национальностей из Казани, Ижевска и других городов выходят на сцену и на родном языке рассказывают об истории родного народа.

«Артисты национальных театров делают важное и нужное дело: перекладывают этническую культуру в творчество, а значит, сохраняют ее для будущих поколений», — считает губернатор Тюменской области Александр Моор, рассказывая о событии в своем телеграм-канале.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как губернатор поздравил жителей региона с праздником, который традиционно отмечается 4 октября. Также мы разобрались в истоках этого праздника.

 

#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Губернатор#Театр#Праздник#Коренные народы#Народы#Русский язык
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