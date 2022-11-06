В репертуаре тюменского театра теперь спектакли не только на русском языке

В тюменском МТЦ «Космос» со сцены говорят на разных языках народов России

В городском театре рассказывают истории национальностей, проживающих на территории в России. Артисты разных регионов выходят на сцену и выступают на родном языке. Мероприятие проходит в рамках проекта, приуроченного ко Дню народного единства — «Кто я и откуда?».

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