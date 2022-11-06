В репертуаре тюменского театра теперь спектакли не только на русском языке

В качестве организатора проекта выступил театральный центр «Космос», куда съехались артисты, сценаристы и актеры из разных уголков России.
Представители разных национальностей из Казани, Ижевска и других городов выходят на сцену и на родном языке рассказывают об истории родного народа.
«Артисты национальных театров делают важное и нужное дело: перекладывают этническую культуру в творчество, а значит, сохраняют ее для будущих поколений», — считает губернатор Тюменской области Александр Моор, рассказывая о событии в своем телеграм-канале.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как губернатор поздравил жителей региона с праздником, который традиционно отмечается 4 октября. Также мы разобрались в истоках этого праздника.