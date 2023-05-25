Опубликованы зарплаты руководителей тюменских театров, музеев и библиотек

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Согласно информации о среднемесячной заработной плате, самые большие доходы имеет директор государственное автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение» Вероника Кирюшина — размер ежемесячной заработной платы составляет более 289 тысяч рублей.
272 тысячи рублей ежемесячно получает гендиректор Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светлана Сидорова, чуть меньше, 271 тысячу рублей — заместитель генерального директора, директор структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» Владислава Дронова.
Директор «Музейного комплекса имени И. Я. Словцова» Иван Панасенко в месяц получает 247 тысяч рублей, заместитель генерального директора, начальник управления по организации и проведению областных мероприятий КТО Евгений Негинский — 241 тысячу рублей.
Доход заместителя генерального директора, директора структурного подразделения «Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова» Евгения Пономарева в месяц составляет 210 тысяч рублей, директора «Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева» Ольги Адамович — 201 тысяч рублей.
У остальных руководителей и замов государственных автономных учреждений культуры размер ежемесячной заработной платы в месяц ниже 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники городской администрации скрыли свои доходы в связи с указом президента России Владимира Путина. В разделе «Информация о доходах» теперь указано, что декларации госслужащих публиковать больше не будут.