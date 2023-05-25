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Опубликованы зарплаты руководителей тюменских театров, музеев и библиотек

25 мая 2023, 06:12
Фото: 1MI

В сети опубликовали зарплаты тюменских руководителей музеев и театров

Департамент культуры Тюменской области опубликовал сведения о доходах руководителей государственных автономных учреждений культуры за 2022 год.
Сюжет
Тюмень

Согласно информации о среднемесячной заработной плате, самые большие доходы имеет директор государственное автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение» Вероника Кирюшина — размер ежемесячной заработной платы составляет более 289 тысяч рублей.

272 тысячи рублей ежемесячно получает гендиректор Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светлана Сидорова, чуть меньше, 271 тысячу рублей — заместитель генерального директора, директор структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» Владислава Дронова.

Директор «Музейного комплекса имени И. Я. Словцова» Иван Панасенко в месяц получает 247 тысяч рублей, заместитель генерального директора, начальник управления по организации и проведению областных мероприятий КТО Евгений Негинский — 241 тысячу рублей.

Доход заместителя генерального директора, директора структурного подразделения «Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова» Евгения Пономарева в месяц составляет 210 тысяч рублей, директора «Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева» Ольги Адамович — 201 тысяч рублей.

У остальных руководителей и замов государственных автономных учреждений культуры размер ежемесячной заработной платы в месяц ниже 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники городской администрации скрыли свои доходы в связи с указом президента России Владимира Путина. В разделе «Информация о доходах» теперь указано, что декларации госслужащих публиковать больше не будут.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Доходы#Зарплата#Департамент культуры#Тюмень#Тюменская область
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