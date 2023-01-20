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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Театр кукол в Тюмени ищет реквизит для спектакля для взрослых «Мастер и Маргарита»

Сегодня, 09:34
Фото: 2gis

В Тюменском театре кукол покажут спектакль для взрослых

Уже начались подготовки к новому спектаклю в Тюменском театре кукол — «Мастер и Маргарита». Но представление рассчитано на взрослую аудиторию, сообщил директор театра Роман Явныч.
Сюжет
Тюмень

Идеей создания спектакля для взрослых директор Тюменского театра кукол поделился на пресс-завтраке, посвященном итогам 2022 года и планам на сезон 2023 года. Кроме «Мастера и Маргариты» он анонсировал открытие малого зала в театре. 

А подготовка ко взрослому спектаклю уже идет полным ходом. Сейчас, например, театр кукол собирает реквизит для постановки. Принести нужные вещи может любой желающий. Театру требуются старые телефоны или объекты, стилизованные под старый телефон, медицинская каталка, макет скелета человека в полный рост примерно 180 см, старая пишущая машинка или стилизованный объект.

Тюменцы, которые смогут помочь с реквизитом, получат бесплатные билеты на спектакль.

В Тюменской области потратят на развитие культуры более 2,6 млрд рублей
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Ранее «Наш Город» сообщал, что в 2023 году в Тюменской области планируют потратить более 2,6 млрд рублей на развитие культуры в регионе. Средства пойдут на строительство объектов культуры, ремонт библиотек и ДК, развитие музеев.

#Анна Доронина#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Театр#Театр кукол#Спектакли
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