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В Тюмень вернутся ливни с грозами и 30-градусная жара

31 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
На первой неделе августа в городе выпадет почти половина месячной нормы осадков.
Сюжет
Тюмень

Ливневые дожди и грозы обещают метеорологи жителям Тюмени в конце этой неделе. По прогнозам синоптиков Гисметео, ливень обрушится на областную столицу в субботу, 5 августа.

Дожди продолжатся до вторника, 8 августа. За три дня в городе выпадет почти половина месячной нормы осадков. При этом, на протяжении всей первой недели августа ожидается теплая погода. Ночью термометры будут показывать не ниже +16…+19, днем +26…+29.

Во второй декаде месяца ожидается возвращение 30-градусной жары. К полудню воздух в областной столице будет прогреваться до +32…+33. Дожди и грозы вероятны только 13 августа.

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Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 31 июля, в Тюмени ожидается теплая, но облачная погода. Максимальная температура воздуха составит +24…+26.

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#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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