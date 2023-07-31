В Тюмень вернутся ливни с грозами и 30-градусная жара

Дожди продолжатся до вторника, 8 августа. За три дня в городе выпадет почти половина месячной нормы осадков. При этом, на протяжении всей первой недели августа ожидается теплая погода. Ночью термометры будут показывать не ниже +16…+19, днем +26…+29.