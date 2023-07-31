На заработную плату в Тюменской области живут всего 32% жителей. Откуда деньги?

При этом в регионе на доходы от предпринимательской деятельности живут только 25 тысяч тюменцев. 5 тысяч человек тратят на жизнь деньги, которые зарабатывают производством собственных товаров, 1,7 тысячи живут на дивиденды и сбережения, около 400 — на деньги от сдачи в аренду имущества, 133 имеют заработок благодаря авторским правам и патентам.