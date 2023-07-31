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На заработную плату в Тюменской области живут всего 32% жителей. Откуда деньги?

31 июля 2023, 06:37
Фото: 1MI

32% населения Тюмени и области живут только на зарплату

Росстат опубликовал данные об источниках доходов тюменцев.
Сюжет
Тюмень

Только 525 тысяч жителей Тюменской области или 32,8% от общего числа населения живут за счет заработной платы. Более 24% тюменцев тратит на жизнь государственные выплаты — пенсия, пособия, стипендии. 26% или более 400 тысяч человек находятся на иждивении. Такая информация указана в данных Росстата, полученным во время переписи населения.

При этом в регионе на доходы от предпринимательской деятельности живут только 25 тысяч тюменцев. 5 тысяч человек тратят на жизнь деньги, которые зарабатывают производством собственных товаров, 1,7 тысячи живут на дивиденды и сбережения, около 400 — на деньги от сдачи в аренду имущества, 133 имеют заработок благодаря авторским правам и патентам.

Таким образом, в Тюменской области на заработную плату живут 32% всего населения, 26% находится на обеспечении постороннего человека, 24% — государства.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области доля семей, которые могут считаться средним классом, составляет 15%. По данному показателю область занимает 14 место среди российских регионов.

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Росстат#Перепись населения#Тюменская область#Доходы#Валентина Бурнашева
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