На заработную плату в Тюменской области живут всего 32% жителей. Откуда деньги?

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Только 525 тысяч жителей Тюменской области или 32,8% от общего числа населения живут за счет заработной платы. Более 24% тюменцев тратит на жизнь государственные выплаты — пенсия, пособия, стипендии. 26% или более 400 тысяч человек находятся на иждивении. Такая информация указана в данных Росстата, полученным во время переписи населения.
При этом в регионе на доходы от предпринимательской деятельности живут только 25 тысяч тюменцев. 5 тысяч человек тратят на жизнь деньги, которые зарабатывают производством собственных товаров, 1,7 тысячи живут на дивиденды и сбережения, около 400 — на деньги от сдачи в аренду имущества, 133 имеют заработок благодаря авторским правам и патентам.
Таким образом, в Тюменской области на заработную плату живут 32% всего населения, 26% находится на обеспечении постороннего человека, 24% — государства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области доля семей, которые могут считаться средним классом, составляет 15%. По данному показателю область занимает 14 место среди российских регионов.