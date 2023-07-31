Сколько литров бензина могут купить на свою зарплату тюменцы?

В целом по стране больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки (более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92), меньше всего топлива могут приобрести жители Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии (менее 650 литров).