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Сколько литров бензина могут купить на свою зарплату тюменцы?

31 июля 2023, 05:59
Фото: 1MI

Тюменская область не вошла в число лидеров рейтинга регионов по доступности бензина

Составлен рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения.
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Тюмень

Жители Тюменской области на среднемесячную заработную плату могут позволить купить 1 тысячу 174 литра бензина. По данному показателю регион занимает 16 место среди субъектов России.

Согласно исследованию РИА «Новости», среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область в рейтинге по доступности бензина для населения занимает третье место. На первом месте находится Ямал, который является одновременно и лидером общероссийского рейтинга. Жители ЯНАО на среднемесячную заработную плату могут приобрести 2 тысячи 581 литр бензина марки АИ-92 при стоимости 45,8 рублей.

Жителям ХМАО зарплаты хватит на 1 тысячу 868 литров АИ-92 (при стоимости 46,67 рублей). В Свердловской области на средний заработок можно купить 1 тысячу 53 литра (47,7 рублей), в Челябинской и Курганской — 1012 и 825 литров соответственно.

В целом по стране больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки (более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92), меньше всего топлива могут приобрести жители Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии (менее 650 литров).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние три месяца стоимость бензина возросла от 1,6 до 2,14 рублей. Сегодня в среднем АИ-92 стоит 48,13 рублей, АИ-95 — 52,89 рублей, АИ-98 — 62,98 рублей.

Эксперты РИА Новости считают, что в дальнейшем рост цен на бензин продолжится. По итогам года он составит 5-6%.

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