Последний день июля в Тюмени будет сухим и теплым

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
С утра в областной столице ожидается + 20 градусов. По информации «Гисметео», с 14.00 потеплеет до + 26 градусов.
На протяжении всего дня синоптики прогнозируют слабый северо-восточный ветер со скоростю 2 м/с, по данным сервиса «Яндекс. Погода».
День пройдёт при переменной облачности, тепло в городе будет держаться до самого вечера. В вечерние часы столбики термометров пркажут + 23 градуса. Ночью температура воздуха понизится до + 17 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что с августа в областной столице ожидаются кратковременные дожди, в воскресенье город накроет ливень. Теплая погода при этом сохранится: в ясное время суток синоптики обещают + 26… + 28 градусов.