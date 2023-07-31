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Published Сегодня, 01:17

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Updated Сегодня, 01:28

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Последний день июля в Тюмени будет сухим и теплым

31 июля 2023, 01:17
Фото: 1MI
В обеденные часы ожидается до + 26 градусов.

С утра в областной столице ожидается + 20 градусов. По информации «Гисметео», с 14.00 потеплеет до + 26 градусов.

На протяжении всего дня синоптики прогнозируют слабый северо-восточный ветер со скоростю 2 м/с, по данным сервиса «Яндекс. Погода».

День пройдёт при переменной облачности, тепло в городе будет держаться до самого вечера. В вечерние часы столбики термометров пркажут + 23 градуса. Ночью температура воздуха понизится до + 17 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что с августа в областной столице ожидаются кратковременные дожди, в воскресенье город накроет ливень. Теплая погода при этом сохранится: в ясное время суток синоптики обещают + 26… + 28 градусов.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Лето#Жара#Дожди#Общество#Тюменцы
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