Из-за атаки беспилотников задержан самолет из Тюмени во Внуково

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля аэропорт Внуково уже вводил ограничения на вылеты/прилеты в связи со сбитыми беспилотниками в Новой Москве. Тогда были задержаны порядка двадцати рейсов, в том числе и из Тюмени.