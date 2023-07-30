Из-за атаки беспилотников задержан самолет из Тюмени во Внуково

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Прилет рейса авиакомпании Победа из Тюмени в столичный аэропорт Внуково задержан на один час из-за введенного ранее ограничения на полеты. Воздушное пространно над Внуково временно было закрыто из-за атаки украинских беспилотников.
По данным онлайн-табло Внуково прилет рейса из Тюмени в Москву ожидается в 8:46 (мск) вместо 7:50. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Москву. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити». Пострадавших нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июля аэропорт Внуково уже вводил ограничения на вылеты/прилеты в связи со сбитыми беспилотниками в Новой Москве. Тогда были задержаны порядка двадцати рейсов, в том числе и из Тюмени.