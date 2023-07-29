В Тюмени из-за роста курса валюты возросли цены на автозапчасти

В Тюмени выросли цены на запчасти для иномарок. С марта этого года стоимость комплектующих возросла в среднем на 12–14%. Больше всего подорожали запчасти для автомобилей немецкого, японского и британского производства. В частности, Mercedes-Benz, Jaguar и Land Rover, Lexus и Infiniti.