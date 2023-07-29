В Тюмени из-за роста курса валюты возросли цены на автозапчасти

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Тюмени выросли цены на запчасти для иномарок. С марта этого года стоимость комплектующих возросла в среднем на 12–14%. Больше всего подорожали запчасти для автомобилей немецкого, японского и британского производства. В частности, Mercedes-Benz, Jaguar и Land Rover, Lexus и Infiniti.
Одновременно с этим снизилась цена на запчасти для Hyundai, Renault, Kia — на 3-7%.
«Мы заметили повышение цен, которые вслед за долларом медленно растут. Такого, как в прошлом году, когда цены „за сутки“ выросли в 2-3 раза, думаю, не будет», — отмечает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
По мнению — помощника управляющего компании Крымское производственное предприятие «Созвездие» Максима Загорского, стоимость автозапчастей начала увеличиваться еще в первом квартале 2022 года. На рост цен повлияли дефицит товаров из-за ухода западных компаний, проблемы с логистикой и ослабление курса рубля, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожал бензин. За последние три месяца стоимость топлива увеличилась более чем на 2 рубля.