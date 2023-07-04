Из-за сбитых беспилотников в Новой Москве самолеты из Тюмени направили в Шереметьево

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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В частности, самолет, вылетевший из тюменского Рощино в 7:15, отправили на посадку в Шереметьево. По данным онлайн-табло Внуково, на данный момент задержана посадка более 20 рейсов из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Сургута, Челябинска, Махачкалы, Дубай, Еревана и т. д.
«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10. На запасные аэродромы ушло 6 рейсов: 3 рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00», — сообщили в Росавиации.
В настоящее время Внуково возобновил работу в штатном режиме.
Сегодня утром появилась информация о том, что Новой Москве в районе поселка Валуево, который находится недалеко от Внуково, было сбито два беспилотника. О пострадавших информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени были обнаружены предметы похожие на мину. На месте ЧП работали кинологи. После обследования выяснилось, что находка — это макет противопехотной фугасной мины.